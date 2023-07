Андрей Шевченко может возглавить сборную Боснии и Герцеговины

Украинский специалист Андрей Шевченко претендует на пост главного тренера сборной Боснии и Герцеговины, сообщил журналист Лоренцо Лепоре.

Сейчас между Шевченко и боснийской федерацией футбола идут переговоры по условиям контракта.

Ранее Шевченко возглавлял сборную Украины, с которой дошел до четвертьфинала Евро-2020, а также итальянский клуб «Дженоа».

В квалификации Евро-2024 Босния и Герцеговина идет на 4-й позиции в группе, набрав всего 3 очка после 4 матчей.

