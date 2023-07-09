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  4. Андрей Шевченко может возглавить сборную Боснии и Герцеговины
Чемпионат Европы
09 июля 2023, 19:50 | Обновлено 09 июля 2023, 20:00
445
3

Андрей Шевченко может возглавить сборную Боснии и Герцеговины

Между сторонами идут переговоры по условиям контракта

09 июля 2023, 19:50 | Обновлено 09 июля 2023, 20:00
445
3
Андрей Шевченко может возглавить сборную Боснии и Герцеговины
Instagram. Андрей Шевченко

Украинский специалист Андрей Шевченко претендует на пост главного тренера сборной Боснии и Герцеговины, сообщил журналист Лоренцо Лепоре.

Сейчас между Шевченко и боснийской федерацией футбола идут переговоры по условиям контракта.

Ранее Шевченко возглавлял сборную Украины, с которой дошел до четвертьфинала Евро-2020, а также итальянский клуб «Дженоа».

В квалификации Евро-2024 Босния и Герцеговина идет на 4-й позиции в группе, набрав всего 3 очка после 4 матчей.

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Андрей Шевченко сборная Боснии и Герцеговины по футболу назначение тренера
Источник Twitter
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Комментарии 4
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Muskrat2
В мене є мрія... очолити збірну Буратіни і Піноккіо. 
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0
Stanislav Matusevych
Збірна Боснії й так нічого особливого собою не являла, а тепер точно навіть люксів не наздожене
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0
Serhii P.
та не вийде з нього вже хорошого тренера. Максимум - це футбольний функціонер.
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0
Умник
Прикольно. 
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0
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