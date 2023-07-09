Андрей Шевченко может возглавить сборную Боснии и Герцеговины
Между сторонами идут переговоры по условиям контракта
Украинский специалист Андрей Шевченко претендует на пост главного тренера сборной Боснии и Герцеговины, сообщил журналист Лоренцо Лепоре.
Сейчас между Шевченко и боснийской федерацией футбола идут переговоры по условиям контракта.
Ранее Шевченко возглавлял сборную Украины, с которой дошел до четвертьфинала Евро-2020, а также итальянский клуб «Дженоа».
В квалификации Евро-2024 Босния и Герцеговина идет на 4-й позиции в группе, набрав всего 3 очка после 4 матчей.
Andrij Ševčenko 🇺🇦 | Exclusive 🚨— Lorenzo Lepore (@lorenzooleporee) July 4, 2023
🔸He has been proposed for the role of selector of Bosnia and Herzegovina.
🔸 They're speaking about the condition of the deal#Transfers pic.twitter.com/oXsINhLDd1
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