Мбаппе выбрал соперника для Реала в 1/8 ЛЧ после разгрома Ман Сити

Французский форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе выбрал соперника для «сливочных» в 1/8 финала Лиги чемпионов после разгрома «Манчестер Сити» (3:1).

Мне лучше, чтобы нам достался «Атлетико» в 1/8 финала. Что они, что «Байер» – два замечательных клуба, и нам в любом случае будет тяжело. Но в следующем круге было бы лучше обойтись без переездов – мы и так слишком много летаем», – сказал Мбаппе.

В следующем раунде соревнований подопечные Карло Анчелотти сыграют против мадридского «Атлетико» или немецкого «Байера».

Ранее сообщалось, что звезда «Реала» пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов из-за выходки в матче против «Манчестер Сити».