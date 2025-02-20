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Лига чемпионов
20 февраля 2025, 10:32 | Обновлено 20 февраля 2025, 10:55
919
0

Мбаппе выбрал соперника для Реала в 1/8 ЛЧ после разгрома Ман Сити

Килиан хочет сыграть против мадридского «Атлетико»

20 февраля 2025, 10:32 | Обновлено 20 февраля 2025, 10:55
919
0
Мбаппе выбрал соперника для Реала в 1/8 ЛЧ после разгрома Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Французский форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе выбрал соперника для «сливочных» в 1/8 финала Лиги чемпионов после разгрома «Манчестер Сити» (3:1).

Мне лучше, чтобы нам достался «Атлетико» в 1/8 финала. Что они, что «Байер» – два замечательных клуба, и нам в любом случае будет тяжело. Но в следующем круге было бы лучше обойтись без переездов – мы и так слишком много летаем», – сказал Мбаппе.

В следующем раунде соревнований подопечные Карло Анчелотти сыграют против мадридского «Атлетико» или немецкого «Байера».

Ранее сообщалось, что звезда «Реала» пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов из-за выходки в матче против «Манчестер Сити».

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Килиан Мбаппе Атлетико Мадрид Лига чемпионов Байер Реал Мадрид Манчестер Сити Реал - Манчестер Сити
Олег Вахоцкий Источник: УЕФА
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