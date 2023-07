Свентек взяла уверенный старт на Уимблдоне-2023

Польская теннисистка Ига Свентек (№1 WTA) стартовала с победы на Уимблдонском турнире. В первом круге ей противостояла Чжу Линь из Китая.

Свентек переиграла соперницу в двух сетах за 1 час 21 минуту.

Уимблдон-2023. Женщины. Первый круг

Ига Свентек (Польша, 1) – Чжу Линь (Китай) – 6:1, 6:3.

Это была первая в истории очная встреча теннисисток.

Свентек одержала 11-ю подряд победу и четвертую на траве. На предыдущем неделе Ига дошла до полуфинала на турнире в Бад-Гомбурге и затем снялась.

Во втором круге Ига Свентек сыграет с победительницей встречи между Мартиной Тревисан и Сарой Соррибес Тормо.

