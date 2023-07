ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал лидера РБ Лейпциг на 5 лет за 70 млн евро

Английский футбольный клуб «Ливерпуль» официально объявил о подписании 22-летнего венгерского полузащитника из «РБ Лейпциг» Доминика Собослаи.

Контракт рассчитан на 5 лет. По информации Фабрицио Романо, сумма сделки составляет 70 миллионов евро.

В прошлом сезоне Собослаи провел 46 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдав 13 ассистов.

«Я вступаю в исторический топ-клуб. Я очень счастлив. Последние три или четыре дня прошли очень долго, это было не так просто! Наконец-то я здесь, и я действительно хочу сказать фанатам «Ливерпуля», что не могу дождаться, когда увижу их на «Энфилде», не могу дождаться, чтобы начать», – сказал Доминик.

We have completed the signing of Dominik Szoboszlai from RB Leipzig, subject to a work permit ✍️🔴