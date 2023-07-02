ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал лидера РБ Лейпциг на 5 лет за 70 млн евро
Доминик Собослаи продолжит карьеру в АПЛ
Английский футбольный клуб «Ливерпуль» официально объявил о подписании 22-летнего венгерского полузащитника из «РБ Лейпциг» Доминика Собослаи.
Контракт рассчитан на 5 лет. По информации Фабрицио Романо, сумма сделки составляет 70 миллионов евро.
В прошлом сезоне Собослаи провел 46 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдав 13 ассистов.
«Я вступаю в исторический топ-клуб. Я очень счастлив. Последние три или четыре дня прошли очень долго, это было не так просто! Наконец-то я здесь, и я действительно хочу сказать фанатам «Ливерпуля», что не могу дождаться, когда увижу их на «Энфилде», не могу дождаться, чтобы начать», – сказал Доминик.
We have completed the signing of Dominik Szoboszlai from RB Leipzig, subject to a work permit ✍️🔴— Liverpool FC (@LFC) July 2, 2023
#SzoboSigns 😁 pic.twitter.com/LAQBCy1vRt— Liverpool FC (@LFC) July 2, 2023
Our new number 8️⃣— Liverpool FC (@LFC) July 2, 2023
#SzoboSigns pic.twitter.com/vmtSjFChLY
July 2, 2023
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