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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал лидера РБ Лейпциг на 5 лет за 70 млн евро
Англия
02 июля 2023, 18:15 |
2206
1

ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал лидера РБ Лейпциг на 5 лет за 70 млн евро

Доминик Собослаи продолжит карьеру в АПЛ

02 июля 2023, 18:15 |
2206
1
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал лидера РБ Лейпциг на 5 лет за 70 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Доминик Собослаи

Английский футбольный клуб «Ливерпуль» официально объявил о подписании 22-летнего венгерского полузащитника из «РБ Лейпциг» Доминика Собослаи.

Контракт рассчитан на 5 лет. По информации Фабрицио Романо, сумма сделки составляет 70 миллионов евро.

В прошлом сезоне Собослаи провел 46 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдав 13 ассистов.

«Я вступаю в исторический топ-клуб. Я очень счастлив. Последние три или четыре дня прошли очень долго, это было не так просто! Наконец-то я здесь, и я действительно хочу сказать фанатам «Ливерпуля», что не могу дождаться, когда увижу их на «Энфилде», не могу дождаться, чтобы начать», – сказал Доминик.

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Ливерпуль трансферы РБ Лейпциг трансферы Бундеслиги трансферы АПЛ Доминик Собослаи
Источник ФК Ливерпуль
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Gargantua
по крайней мере он ничем не хуже Деклана Райса, которому цены не сложать из-за его английского паспорта
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