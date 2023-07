ОФИЦИАЛЬНО. Хуан Мата покинул Галатасарай

Знаменитый полузащитник Хуан Мата сообщил о том, что он покинул «Галатасарай». Контракт 35-летнего испанца истек вчера, 30 июня.

Мата перешел в «Галатасарай» год назад из «Манчестер Юнайтед». Он провел за клуб из Стамбула 18 матчей, забив в них 3 гола и сделав 2 ассиста. Мата помог «Галатасараю» завоевать титул чемпионов Турции.

Где продолжит карьеру Мата – пока не известно. Но вешать бутсы на гвоздь он пока не планирует.

I am not sad because it ended, I am happy because it happened. 💛❤️🦁🏆🥇



To you, Cim Bom fans:



I am so proud to be part of this family forever. The atmosphere that you create in our stadium and our away games is second to none, I can tell you that. It ALWAYS feels like we… pic.twitter.com/ALgV2e5ybT