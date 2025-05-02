В Рухе только у основной команды нет финансовых проблем
У академии есть задолженности по зарплате
Как стало известно Sport.ua, за исключением элитного «Рухе» у остальных клубных команд есть задолженности по зарплате.
По имеющейся информации во второлиговом «Рухе-2» они составляют четыре месяца, а у молодежного состава и тренеров Академии – 2-3 месяца.
Клубное руководство обещало ликвидировать все задолженности до окончания сезона.
Напомним, ранее главный тренер молодежной команды «Руха» Денис Колчин рассказал, что российский шахед уничтожил его квартиру в Одессе во время очередного террористического акта оккупантов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Андрей Лунин привлекает внимание «Астон Виллы», «Галатасарая» и «Манчестер Сити»
Нужно обыграть сборную Японии