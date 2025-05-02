В Рухе только у основной команды нет финансовых проблем

Как стало известно Sport.ua, за исключением элитного «Рухе» у остальных клубных команд есть задолженности по зарплате.

По имеющейся информации во второлиговом «Рухе-2» они составляют четыре месяца, а у молодежного состава и тренеров Академии – 2-3 месяца.

Клубное руководство обещало ликвидировать все задолженности до окончания сезона.

Напомним, ранее главный тренер молодежной команды «Руха» Денис Колчин рассказал, что российский шахед уничтожил его квартиру в Одессе во время очередного террористического акта оккупантов.