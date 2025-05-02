Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Рухе только у основной команды нет финансовых проблем
Украина. Премьер лига
02 мая 2025, 14:59 | Обновлено 02 мая 2025, 15:10
583
3

В Рухе только у основной команды нет финансовых проблем

У академии есть задолженности по зарплате

02 мая 2025, 14:59 | Обновлено 02 мая 2025, 15:10
583
3
В Рухе только у основной команды нет финансовых проблем
ФК Рух

Как стало известно Sport.ua, за исключением элитного «Рухе» у остальных клубных команд есть задолженности по зарплате.

По имеющейся информации во второлиговом «Рухе-2» они составляют четыре месяца, а у молодежного состава и тренеров Академии – 2-3 месяца.

Клубное руководство обещало ликвидировать все задолженности до окончания сезона.

Напомним, ранее главный тренер молодежной команды «Руха» Денис Колчин рассказал, что российский шахед уничтожил его квартиру в Одессе во время очередного террористического акта оккупантов.

По теме:
Левый Берег – Карпаты. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Ревера 1908 – Скала 1911. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Выживание vs еврокубки. Стали известны составы игры Левый Берег – Карпаты
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига инсайд Рух Львов
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Начали работу над трансфером. 3 клуба нацелились на звезду сборной Украины
Футбол | 02 мая 2025, 09:52 5
Начали работу над трансфером. 3 клуба нацелились на звезду сборной Украины
Начали работу над трансфером. 3 клуба нацелились на звезду сборной Украины

Андрей Лунин привлекает внимание «Астон Виллы», «Галатасарая» и «Манчестер Сити»

ЧМ по хоккею. Что нужно сборной Украины для выхода в элиту. Таблица
Хоккей | 02 мая 2025, 02:55 16
ЧМ по хоккею. Что нужно сборной Украины для выхода в элиту. Таблица
ЧМ по хоккею. Что нужно сборной Украины для выхода в элиту. Таблица

Нужно обыграть сборную Японии

Тьерри АНРИ: «Ненормально быть таким, как Ямаль. Не понимаю, что я вижу»
Футбол | 02.05.2025, 03:05
Тьерри АНРИ: «Ненормально быть таким, как Ямаль. Не понимаю, что я вижу»
Тьерри АНРИ: «Ненормально быть таким, как Ямаль. Не понимаю, что я вижу»
ЧМ по хоккею. Сборная Украины бьет Польшу и близка к выходу в элиту
Хоккей | 01.05.2025, 18:14
ЧМ по хоккею. Сборная Украины бьет Польшу и близка к выходу в элиту
ЧМ по хоккею. Сборная Украины бьет Польшу и близка к выходу в элиту
«Были равнодушными после третьего гола». Реакция фанов на победу Тоттенхэма
Футбол | 02.05.2025, 14:40
«Были равнодушными после третьего гола». Реакция фанов на победу Тоттенхэма
«Были равнодушными после третьего гола». Реакция фанов на победу Тоттенхэма
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Falko
А ще недавно в молодіжній ЛЧ грали. Правда, не будемо згадувати, як вони туди вгвинтилися без вазелину )
Ответить
0
Lulinnha
Что ж это такое ? Построить тут базу для того чтобы сдавать в аренду, а не заниматься развитием собственной  команды ? 
Ответить
0
Gargantua81
Ворскла и Рух ближайшие кандидаты на ликвидацию 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Перес пригрозил Анчелотти не заплатить деньги, если он это сделает
Перес пригрозил Анчелотти не заплатить деньги, если он это сделает
01.05.2025, 08:26 5
Футбол
ВИДЕО. И это первая ракетка. Позорное поведение Соболенко в матче с Костюк
ВИДЕО. И это первая ракетка. Позорное поведение Соболенко в матче с Костюк
01.05.2025, 01:53 16
Теннис
ИНДЗАГИ: Такие таланты рождаются раз в 50 лет, пришлось приставить аж троих
ИНДЗАГИ: Такие таланты рождаются раз в 50 лет, пришлось приставить аж троих
01.05.2025, 05:04 2
Футбол
ЧМ по хоккею в дивизионе Украины. Новый лидер, первое очко Японии
ЧМ по хоккею в дивизионе Украины. Новый лидер, первое очко Японии
30.04.2025, 18:35 11
Хоккей
ЧМ по хоккею. Где сборная Украины после трех туров. Таблица
ЧМ по хоккею. Где сборная Украины после трех туров. Таблица
01.05.2025, 07:25 2
Хоккей
Трагедия для Реала. Звезда может завершить карьеру из-за ужасной травмы
Трагедия для Реала. Звезда может завершить карьеру из-за ужасной травмы
01.05.2025, 07:47 5
Футбол
Лунин решил, что делать, когда Реал возглавит Хаби Алонсо
Лунин решил, что делать, когда Реал возглавит Хаби Алонсо
02.05.2025, 08:27 9
Футбол
Тренер сборной Украины: «Игрокам предлагают выступать за сборную Испании»
Тренер сборной Украины: «Игрокам предлагают выступать за сборную Испании»
01.05.2025, 09:01 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем