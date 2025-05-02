Тренер клуба УПЛ пострадал от оккупантов из рф. Его сына спасла случайность
Террористы уничтожили квартиру наставника молодежной команды львовского «Руха»
Главный тренер молодежной команды «Руха» Денис Колчин рассказал, что российский шахед уничтожил его квартиру в Одессе во время очередного террористического акта оккупантов.
«Также хочу поделиться своей неприятной новостью. Этой ночью российский «шахед» попал в мою квартиру в Одессе. Она полностью разрушена, но, к счастью, никто не погиб. Мой старший сын не смог вовремя попасть домой и благодаря этому остался жив. Поэтому хочу поблагодарить наших воинов за то, что мы можем играть в футбол.
Надо ценить, что мы можем работать и заниматься своим любимым делом, и об этом я тоже сказал ребятам после игры. Но самая главная ценность – жизнь и здоровье родных и близких. Конечно, очень досадно, что произошла такая ситуация и последствия серьезны. Поэтому я подчеркнул, что наши игроки обязаны ценить условия, которые для них здесь созданы», – сказал Денис.
Россия полномасштабно ворвалась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.
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