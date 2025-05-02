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Украина. Премьер лига
02 мая 2025, 11:42 |
1000
0

Тренер клуба УПЛ пострадал от оккупантов из рф. Его сына спасла случайность

Террористы уничтожили квартиру наставника молодежной команды львовского «Руха»

02 мая 2025, 11:42 |
1000
0
Тренер клуба УПЛ пострадал от оккупантов из рф. Его сына спасла случайность
ФК Рух. Денис Колчин

Главный тренер молодежной команды «Руха» Денис Колчин рассказал, что российский шахед уничтожил его квартиру в Одессе во время очередного террористического акта оккупантов.

«Также хочу поделиться своей неприятной новостью. Этой ночью российский «шахед» попал в мою квартиру в Одессе. Она полностью разрушена, но, к счастью, никто не погиб. Мой старший сын не смог вовремя попасть домой и благодаря этому остался жив. Поэтому хочу поблагодарить наших воинов за то, что мы можем играть в футбол.

Надо ценить, что мы можем работать и заниматься своим любимым делом, и об этом я тоже сказал ребятам после игры. Но самая главная ценность – жизнь и здоровье родных и близких. Конечно, очень досадно, что произошла такая ситуация и последствия серьезны. Поэтому я подчеркнул, что наши игроки обязаны ценить условия, которые для них здесь созданы», – сказал Денис.

Россия полномасштабно ворвалась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.

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Денис Колчин российско-украинская война Рух Львов чемпионат Украины по футболу U-19 чемпионат Украины по футболу Рух Львов U-19 Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: ФК Рух Львов
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