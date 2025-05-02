WTA02 мая 2025, 10:32 |
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Элина Свитолина – Арина Соболенко. Полуфинал турнира в Мадриде. Видеообзор
Смотрите видеообзор матча 1/2 финала соревнований WTA 1000 в Мадриде
02 мая 2025, 10:32 |
346
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1 мая украинская теннисистка Элина Свитолина уступила первой ракетке мира Арине Соболенко в матче 1/2 финала грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде.
Украинка потерпела поражение со счетом 3:6, 5:7 за 1 час и 33 минуты. Элина проиграла пятый поединок в шести очных противостояниях с Соболенко.
В финале тысячника в столице Испании Соболенко сыграет против Коко Гауфф.
🏆 WTA 1000 Мадрид. Грунт. 1/2 финала
🏳️ Арина Соболенко [1] – Элина Свитолина [17] – 6:3, 7:5
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