Элина Свитолина – Арина Соболенко. Полуфинал турнира в Мадриде. Видеообзор

1 мая украинская теннисистка Элина Свитолина уступила первой ракетке мира Арине Соболенко в матче 1/2 финала грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде.

Украинка потерпела поражение со счетом 3:6, 5:7 за 1 час и 33 минуты. Элина проиграла пятый поединок в шести очных противостояниях с Соболенко.

В финале тысячника в столице Испании Соболенко сыграет против Коко Гауфф.

🏆 WTA 1000 Мадрид. Грунт. 1/2 финала

🏳️ Арина Соболенко [1] – Элина Свитолина [17] – 6:3, 7:5