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Украина. Премьер лига
02 мая 2025, 13:47 |
22
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Оболонь

3 мая в 18:00 состоится матч 27-го тура УПЛ

02 мая 2025, 13:47 |
22
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Оболонь
ФК Верес

В субботу, 3 мая, в 18:00 состоится матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Верес» и «Оболонь».

Команды встретятся на стадионе «Авангард» в городе Ровно. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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