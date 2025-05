Вторая ракетка мира прокомментировала свое разгромное поражение в Мадриде

Выступая перед прессой после полуфинального матча с Коко Гауфф, Ига Свентек прокомментировала свое разгромное поражение на турнире WTA 1000 в Мадриде, столице Испании.

«Я не смогла поднять уровень своей игры. Коко (Гауфф) сыграла хорошо, но, знаете, я плохо двигалась, не была готова отбивать такие тяжелые мячи и играть против такого стиля. Да, все было довольно плохо.

Я плохо двигалась, и вообще, весь турнир моя игра была нестабильной. Я не была уверена, что у меня вообще есть какие-то инструменты, даже плана B не было, потому что ничего не работало сегодня.

Я плохо играла даже в тех матчах, которые выигрывала».

Вторая ракетка мирового рейтинга WTA также объяснила, что именно пошло не так в поединке с Гауфф, и рассказала о проблеме, с которой она борется уже несколько недель.

«Сегодня все как будто развалилось. Я чувствовала, что вообще не нахожусь в нужной позиции перед ударами. Хотелось бы двигаться лучше, потому что это могло бы дать шанс вернуться в игру. Обычно это и происходит. Но сегодня я двигалась слабо.

Ты чувствуешь себя тяжелой, вынужденно делаешь все через силу, а не на интуиции, не так, как обычно. Я знаю, как я умею двигаться, и обычно мне не приходится об этом задумываться.

Но последние недели были непростыми – я вынуждена заставлять себя опускаться ниже, точнее работать ногами, потому что движение не приходит само по себе. Надеюсь, однажды все сработает, но пока я ничего не жду. Просто буду работать над этим».

У Свентек не будет много времени на тренировки перед следующим турниром – Italian Open, где она победила в прошлом году.

Второй в сезоне турнир категории WTA 1000 на грунте стартует в Риме уже в понедельник, 5 мая.

