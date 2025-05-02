«Были равнодушными после третьего гола». Реакция фанов на победу Тоттенхэма
«Шпоры» сделали уверенный шаг к финалу Лиги Европы
В четверг, 1 мая, состоялся полуфинальный матч Лиги Европы «Тоттенхэм» – «Буде-Глимт». Поединок прошел в Лондоне и завершился победой хозяев со счетом 3:1.
«Тоттенхэм» вышел вперед уже на первой минуте. Автором гола стал Бреннан Джонсон. Еще до перерыва Джеймс Мэддисон сделал счет 2:0 в пользу хозяев поля.
На 61-й минуте Доминик Соланке отправил еще один мяч в ворота норвежского клуба. «Буде-Глимт» добавил немного интриги, отыграв один мяч.
Болельщики «Тоттенхэма» надеются, что преимущества в два мяча хватит команде для выхода в финал.
عبدالعزيز انج: Во втором матче нам нужна выездная игра как во Франкфурте.
Aaron Pitters: Хорошо, что у нас есть преимущество в два гола перед выездным матчем. Держитесь вместе и мы в финале.
Colin: Разочаровывающий второй тайм, особенно пропущенный мячи, но преимущество в 2 гола – это неплохо. Просто сделайте это на следующей неделе.
luz: Наконец-то! теперь повторите это в следующий четверг.
Furlong’n’Half: Очень разочаровывает, на самом деле. Выглядели равнодушными после третьего гола, надо было заканчивать игру, когда была такая возможность.
Hot4Spurs: Кстати, «Лацио» также выиграл дома со счетом 3:1.
Elkku: Было бы неплохо выиграть хотя бы с разницей в 3 гола, но я вполне уверен, что мы сможем удержать это преимущество.
A: Пожалуйста, не слейте на следующей неделе.
Maurizzio: Мы выиграли, но какой ужасный второй тайм. Мы должны были забить больше. У нас были моменты, но мы их упустили.
Victory in the first leg! 👊 pic.twitter.com/UiBjMOuSxf— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) May 1, 2025
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