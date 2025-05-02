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Лига Европы
02 мая 2025, 14:40 | Обновлено 02 мая 2025, 14:41
395
0

«Были равнодушными после третьего гола». Реакция фанов на победу Тоттенхэма

«Шпоры» сделали уверенный шаг к финалу Лиги Европы

02 мая 2025, 14:40 | Обновлено 02 мая 2025, 14:41
395
0
«Были равнодушными после третьего гола». Реакция фанов на победу Тоттенхэма
Getty Images/Global Images Ukraine. Тоттенхэм

В четверг, 1 мая, состоялся полуфинальный матч Лиги Европы «Тоттенхэм» – «Буде-Глимт». Поединок прошел в Лондоне и завершился победой хозяев со счетом 3:1.

«Тоттенхэм» вышел вперед уже на первой минуте. Автором гола стал Бреннан Джонсон. Еще до перерыва Джеймс Мэддисон сделал счет 2:0 в пользу хозяев поля.

На 61-й минуте Доминик Соланке отправил еще один мяч в ворота норвежского клуба. «Буде-Глимт» добавил немного интриги, отыграв один мяч.

Болельщики «Тоттенхэма» надеются, что преимущества в два мяча хватит команде для выхода в финал.

عبدالعزيز انج: Во втором матче нам нужна выездная игра как во Франкфурте.

Aaron Pitters: Хорошо, что у нас есть преимущество в два гола перед выездным матчем. Держитесь вместе и мы в финале.

Colin: Разочаровывающий второй тайм, особенно пропущенный мячи, но преимущество в 2 гола – это неплохо. Просто сделайте это на следующей неделе.

luz: Наконец-то! теперь повторите это в следующий четверг.

Furlong’n’Half: Очень разочаровывает, на самом деле. Выглядели равнодушными после третьего гола, надо было заканчивать игру, когда была такая возможность.

Hot4Spurs: Кстати, «Лацио» также выиграл дома со счетом 3:1.

Elkku: Было бы неплохо выиграть хотя бы с разницей в 3 гола, но я вполне уверен, что мы сможем удержать это преимущество.

A: Пожалуйста, не слейте на следующей неделе.

Maurizzio: Мы выиграли, но какой ужасный второй тайм. Мы должны были забить больше. У нас были моменты, но мы их упустили.

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Тоттенхэм Буде-Глимт Лига Европы реакция болельщиков Бреннан Джонсон Джеймс Мэддисон Доминик Соланке
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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