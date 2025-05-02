Экс-игрок сборной Украины поделился впечатлениями от матча Шахтер – Динамо

Бывший футболист сборной Украины и донецкого «Шахтера» Андрей Воробей эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что думает относительно матча 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором на «Арене Львов» сошлись «Шахтер» и «Динамо».

Донецкий клуб уверенно вел в счете по результатам первого тайма, однако коллектив из столицы смог перевернуть игру во второй половине поединка – 2:2.

«Мне кажется, что для болельщиков получилась хорошая игра. Да, были абсолютно два разных тайма в исполнении обеих команд. Но важно, что интрига держалась до финального свистка. В общем Классико получилось. Другой вопрос – для кого и как. По крайней мере, для «Шахтера» это оказался неприемлемый результат», – сказал Воробей.