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Украина. Премьер лига
02 мая 2025, 12:59 | Обновлено 02 мая 2025, 13:05
526
0

Экс-игрок сборной Украины поделился впечатлениями от матча Шахтер – Динамо

По мнению Андрея Воробея, интрига держалась до финального свистка.

02 мая 2025, 12:59 | Обновлено 02 мая 2025, 13:05
526
0
Экс-игрок сборной Украины поделился впечатлениями от матча Шахтер – Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший футболист сборной Украины и донецкого «Шахтера» Андрей Воробей эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что думает относительно матча 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором на «Арене Львов» сошлись «Шахтер» и «Динамо».

Донецкий клуб уверенно вел в счете по результатам первого тайма, однако коллектив из столицы смог перевернуть игру во второй половине поединка – 2:2.

«Мне кажется, что для болельщиков получилась хорошая игра. Да, были абсолютно два разных тайма в исполнении обеих команд. Но важно, что интрига держалась до финального свистка. В общем Классико получилось. Другой вопрос – для кого и как. По крайней мере, для «Шахтера» это оказался неприемлемый результат», – сказал Воробей.

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Динамо Киев видео чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Динамо Киев Андрей Воробей
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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