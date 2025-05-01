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Украина. Премьер лига
01 мая 2025, 12:58 |
1117
1

Борьба за медали чемпионата. Расклад от экспертов

Авторитетные украинские специалисты дали расклад о том, как закончится медальная гонка в УПЛ

01 мая 2025, 12:58 |
1117
1
Борьба за медали чемпионата. Расклад от экспертов
ФК Динамо

В минувшем туре чемпионата Украины состоялось украинское Класико, в котором «Динамо» на последних минутах сравняло счет в противостоянии с «Шахтером» (2:2).

Тем самым, киевляне усложнили задачу «горнякам» не только в борьбе за золотые медали, но и теперь большой вопрос, смогут ли подопечные Марино Пушича занять второе место, на которое реально претендует «Александрия».

Сейчас «Динамо» имеет в своем активе 64 очка, «Александрия» – 60 и «Шахтер» – 54.

До финиша чемпионата осталось четыре туре, поэтому сайт Sport.ua благодаря авторитетным отечественным специалистам решил проанализировать расклад борьбы за призовую тройку.

В нашем опросе приняли участие Олег Шелаев (412 матчей в чемпионате), Игорь Шуховцев (349) и Андрей Воробей (315).

– Как вы считаете, удалось ли в прошлом туре украинское Класико?

Олег Шелаев: – По своей драматургии все получилось отлично. Думаю, болельщики были довольны, в отличие от наставников, поскольку наверняка каждый хотел победить.

Игорь Шуховцев: – Интрига была и это уже хорошо, но по качеству игры это, конечно, не то, что мы когда-то привыкли видеть. Но опять же, учитывая наши реалии, таких матчей хотелось бы видеть побольше.

Андрей Воробей: – Мне кажется, что для болельщиков получилась хорошая игра. Да, было совершенно два разных тайма в исполнении обеих команд. Но важно, что интрига держалась до финального свистка. В общем Класико получилось. Другой вопрос – для кого и как. По крайней мере, для Шахтера это оказался неприемлемый результат.

– Ничья в матче «Шахтер» – «Динамо» была на руку «Александрии»?

Шелаев: – Однозначно. Теперь команда Руслана Ротаня может чувствовать себя более спокойно в борьбе за второе место.

Шуховцев: – Да. Любое потерянное очко «Шахтером» приближает команду Руслана Ротаня ко второму месту.

Воробей: – Безусловно. Теперь их отрыв от «горняков» за четыре тура до финиша составляет уже шесть очков.

– «Шахтер», как претендента на золотые медали уже можно не рассматривать?

Шелаев: – В футболе всякое бывает, но в данном случае борьба за чемпионство для «горняков» закончена.

Шуховцев: – Если исходить только от этой борьбы, то Динамо в оставшихся четырех матчах необходимо набрать всего три очка. Это более, чем реально.

Воробей: – Думаю, да. Математические шансы хоть и остаются, но, на мой взгляд, отыграть 10 очков за четыре тура – нереально.

– «Динамо» опережает «Александрию» на четыре очка. Киевляне своего не упустят?

Шелаев: – Чтобы «Динамо» заняло второе место, необходимо несколько факторов. Но в силу того, что соперники «Александрии» будут очень мотивированы, считаю, что столичная команда своего не упустит. Более того, предположу, что динамовцы станут чемпионами за два тура до финиша.

Шуховцев: – И перед «Александрией» у киевлян есть очковый запас. Поэтому я не вижу препятствий для того, чтобы «Динамо» не стало чемпионом в текущем чемпионате.

Воробей: – Считаю, что не упустят. «Динамо» будет чемпионом.

– В свою очередь «Александрии» по силам удержать второе место?

ФК Александрия

Шелаев: – У команды Руслана Ротаня большие шансы переписать историю и впервые заработать серебряные медали. Думаю, с вероятностью в более чем 50% Александрия будет второй. Им по силам в четырех матчах набрать семь очков.

Шуховцев: – Конечно. Игра «Александрии», которую она демонстрировала на протяжении сезона, дает повод говорить, что команда заслуживает второе место.

Воробей: –Да. И здесь дело не в шестиочковом отрыве от «Шахтера». Игра, которую показывают подопечные Руслана Ротаня, дает уверенность говорить о том, что александрийцы близки к своему историческому успеху.

– Если Марино Пушич не займет с «Шахтером» второе место и не выиграет Кубок Украины, будет ли он уволен?

Шелаев: – Не люблю давать подобные прогнозы. Здесь 50 на 50. Будет ли это плюс для «Шахтера» – вопрос. Это все в руках руководства. Но то, что этот сезон для команды неудачный, факт.

Шуховцев: – На мой взгляд, в «Шахтере» уже думают о будущем. В клубе не могут позволить, чтобы команда занимала такие места в чемпионате, как сейчас, поэтому выводы должны быть сделаны.

Воробей: – Этот футбольный год явно неудачный для «Шахтера», если сюда добавить и выступление команды в Лиге чемпионов. Если «горняки» не займут второе место, но даже выиграют Кубок страны, это не скрасит впечатление от всего сезона.

– Ваш прогноз на итоговое расположение первых трех команд?

Шелаев: – 1. «Динамо», 2. «Александрия», 3. «Шахтер». Да, я сказал, что это неудачный сезон для «горняков», но, возможно, такая встряска будет полезной. Это даст возможность им пересмотреть некоторые свои решения.

Шуховцев: – Не буду оригинальничать, поэтому оставляю так, как есть сейчас в турнирной таблице. 1. «Динамо», 2. «Александрия», 3. «Шахтер».

Воробей: – Провокационный вопрос (улыбается). Мне бы, конечно, хотелось бы, чтобы «Шахтер», который мне не чужой, поборолся за второе место, но расклад явно не пользу донетчан. Поэтому первым будет «Динамо», вторым – «Александрия», ну а «горняки» будут третьими. Я даже и не помню, когда они были ниже второго места (в сезоне-1995/1996 – Прим.Ред.).

Расклад. Оставшиеся матчи претендентов на медали

27-й тур

Черноморец – Шахтер

Ингулец – Динамо

Полесье – Александрия

28-й тур

Заря – Шахтер

Полесье – Динамо

Карпаты – Александрия

29-й тур

Черноморец – Динамо

Ингулец – Шахтер

Александрия – Верес

30-й тур

Динамо – Колос

Рух – Шахтер

Черноморец – Александрия

Сергей БОЙЧЕНКО

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статьи эксклюзив Украинская Премьер-лига Андрей Воробей Олег Шелаев Игорь Шуховцев Динамо Киев Шахтер Донецк Александрия
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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