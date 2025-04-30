Трагедия для Реала. Звезда может завершить карьеру из-за ужасной травмы
Антонио Рюдигер рискует больше не выйти на поле
Лидер защиты «Реала» Антонио Рюдигер получил травму. Футболист перенес операцию после частичного разрыва мениска левого колена.
По информации издания El Confidencial, у немецкого футболиста был диагностирован остеоартроз на ранней стадии, из-за которого он рискует больше не выйти на поле и завершить карьеру. Отмечается, что врачи «Реала» знали об этой проблеме, немец весь сезон испытывал дискомфорт, но продолжал играть.
Несмотря на боль, футболист сыграл в финале Кубка Испании против «Барселоны», в поединке он упал на поле – ему оказали помощь.
Ранее сообщалось, что Рюдигер получил наказание за удаление в финале Кубка Испании.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите самые интересные моменты поединка Лиги чемпионов
Команда сыграет в Дивизионе 1A