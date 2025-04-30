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  4. Трагедия для Реала. Звезда может завершить карьеру из-за ужасной травмы
Испания
30 апреля 2025, 23:18 |
2372
0

Трагедия для Реала. Звезда может завершить карьеру из-за ужасной травмы

Антонио Рюдигер рискует больше не выйти на поле

30 апреля 2025, 23:18 |
2372
0
Трагедия для Реала. Звезда может завершить карьеру из-за ужасной травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Рюдигер

Лидер защиты «Реала» Антонио Рюдигер получил травму. Футболист перенес операцию после частичного разрыва мениска левого колена.

По информации издания El Confidencial, у немецкого футболиста был диагностирован остеоартроз на ранней стадии, из-за которого он рискует больше не выйти на поле и завершить карьеру. Отмечается, что врачи «Реала» знали об этой проблеме, немец весь сезон испытывал дискомфорт, но продолжал играть.

Несмотря на боль, футболист сыграл в финале Кубка Испании против «Барселоны», в поединке он упал на поле – ему оказали помощь.

Ранее сообщалось, что Рюдигер получил наказание за удаление в финале Кубка Испании.

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Антонио Рюдигер Барселона Реал Мадрид Кубок Испании по футболу Барселона - Реал травма
Дмитрий Олейник Источник: El Confidencial
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