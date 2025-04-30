Трагедия для Реала. Звезда может завершить карьеру из-за ужасной травмы

Лидер защиты «Реала» Антонио Рюдигер получил травму. Футболист перенес операцию после частичного разрыва мениска левого колена.

По информации издания El Confidencial, у немецкого футболиста был диагностирован остеоартроз на ранней стадии, из-за которого он рискует больше не выйти на поле и завершить карьеру. Отмечается, что врачи «Реала» знали об этой проблеме, немец весь сезон испытывал дискомфорт, но продолжал играть.

Несмотря на боль, футболист сыграл в финале Кубка Испании против «Барселоны», в поединке он упал на поле – ему оказали помощь.

Ранее сообщалось, что Рюдигер получил наказание за удаление в финале Кубка Испании.