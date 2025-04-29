Рюдигер получил наказание за удаление в финале Кубка Испании
Антонио вынужден будет пропустить шесть матчей
32-летний немецкий защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер получил шестиматчевую дисквалификацию за поведение в финальном матче Кубка Испании, где мадридцы встречались с «Барселоной» (2:3).
Рюдигер получил красную карточку, уже находясь на скамейке запасных.
Также два матча дисквалификации получил Лукас Васкес, а вот красная карточка Джуда Белингема отменена.
Накануне стало известно, что Антонио Рюдигер и так не смог бы сыграть оставшиеся матчи в Ла Лиге из-за травмы мениска.
Игрока успешно прооперировали, и его ожидает восстановление. Известно, что игрок планирует вернуться к началу клубного чемпионата мира.
🚨🚨 LES SANCTIONS CONTRE LE REAL MADRID SONT TOMBÉES :— Actu Foot (@ActuFoot_) April 29, 2025
👉 𝟲 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛𝗘𝗦 𝗗𝗘 𝗦𝗨𝗦𝗣𝗘𝗡𝗦𝗜𝗢𝗡 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗔𝗡𝗧𝗢𝗡𝗜𝗢 𝗥𝗨̈𝗗𝗜𝗚𝗘𝗥 🇩🇪 ! 🟥
👉 𝟮 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛𝗘𝗦 𝗗𝗘 𝗦𝗨𝗦𝗣𝗘𝗡𝗦𝗜𝗢𝗡 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗟𝗨𝗖𝗔𝗦 𝗩𝗔𝗭𝗤𝗨𝗘𝗭 🇪🇸 ! 🟥
👉 𝗖𝗔𝗥𝗧𝗢𝗡 𝗥𝗢𝗨𝗚𝗘… pic.twitter.com/RLs61vipEW
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Элина в двух сетах переиграла Марию Саккари и вышла в четвертьфинал тысячника
Украинский форвард пользуется спросом в Испании
Натомість тепер усюди можна буде розмахувати: цілих 6 матчів!