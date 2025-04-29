Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рюдигер получил наказание за удаление в финале Кубка Испании
Испания
29 апреля 2025, 21:42 | Обновлено 29 апреля 2025, 21:52
957
2

Рюдигер получил наказание за удаление в финале Кубка Испании

Антонио вынужден будет пропустить шесть матчей

29 апреля 2025, 21:42 | Обновлено 29 апреля 2025, 21:52
957
2
Рюдигер получил наказание за удаление в финале Кубка Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

32-летний немецкий защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер получил шестиматчевую дисквалификацию за поведение в финальном матче Кубка Испании, где мадридцы встречались с «Барселоной» (2:3).

Рюдигер получил красную карточку, уже находясь на скамейке запасных.

Также два матча дисквалификации получил Лукас Васкес, а вот красная карточка Джуда Белингема отменена.

Накануне стало известно, что Антонио Рюдигер и так не смог бы сыграть оставшиеся матчи в Ла Лиге из-за травмы мениска.

Игрока успешно прооперировали, и его ожидает восстановление. Известно, что игрок планирует вернуться к началу клубного чемпионата мира.

По теме:
Президент Галатасарая отреагировал на слухи о возможном трансфере Лунина
ОФИЦИАЛЬНО. Вслед за Рюдигером. Еще один игрок Реала получил травму
Где смотреть онлайн полуфинал Лиги чемпионов Барселона – Интер
Кубок Испании по футболу Антонио Рюдигер Реал Мадрид удаление (красная карточка) Барселона Барселона - Реал дисквалификация Лукас Васкес Джуд Беллингем
Александр Сильченко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Неудержимая Элина. Свитолина одолела экс-3-ю ракетку в 1/8 финала Мадрида
Теннис | 29 апреля 2025, 18:13 20
Неудержимая Элина. Свитолина одолела экс-3-ю ракетку в 1/8 финала Мадрида
Неудержимая Элина. Свитолина одолела экс-3-ю ракетку в 1/8 финала Мадрида

Элина в двух сетах переиграла Марию Саккари и вышла в четвертьфинал тысячника

Рома установила ценник на Довбика. На Артема претендуют клубы Ла Лиги
Футбол | 29 апреля 2025, 01:31 8
Рома установила ценник на Довбика. На Артема претендуют клубы Ла Лиги
Рома установила ценник на Довбика. На Артема претендуют клубы Ла Лиги

Украинский форвард пользуется спросом в Испании

Реал определился с основным голкипером на ближайшие два года
Футбол | 29.04.2025, 10:55
Реал определился с основным голкипером на ближайшие два года
Реал определился с основным голкипером на ближайшие два года
ЧМ по хоккею. Где сборная Украины после двух туров. Таблица
Хоккей | 29.04.2025, 07:35
ЧМ по хоккею. Где сборная Украины после двух туров. Таблица
ЧМ по хоккею. Где сборная Украины после двух туров. Таблица
Клуб УПЛ замахнулся на чемпионство. Это не Динамо и не Шахтер
Футбол | 29.04.2025, 21:34
Клуб УПЛ замахнулся на чемпионство. Это не Динамо и не Шахтер
Клуб УПЛ замахнулся на чемпионство. Это не Динамо и не Шахтер
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Harun Bakircioğlu
По-моему, в Испании красные карточки между Ла Лигой и Кубком Испании обычно не переносятся, это в Англии они общие. Беллингем после красной в Ла Лиге и 2 матчей дисквалификации играл в Кубке с Сосьедадом. Перенос наказания с кубка на чемпионат бывает в особом случае, если дисциплинарный комитет посчитает нужным.
Ответить
0
Falko
Ну, власне, як і передбачалося: дискваліфіковано на період лікування )
Натомість тепер усюди можна буде розмахувати: цілих 6 матчів!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Флорентино Перес принял очень важное решение после поражения от Барселоны
Флорентино Перес принял очень важное решение после поражения от Барселоны
27.04.2025, 21:22 4
Футбол
Таблица УПЛ после битвы Шахтера и Динамо. 4-е место даст путевку в ЛК
Таблица УПЛ после битвы Шахтера и Динамо. 4-е место даст путевку в ЛК
28.04.2025, 06:23 33
Футбол
Третья ракетка мира потерпела сенсационное поражение и вылетела из Мадрида
Третья ракетка мира потерпела сенсационное поражение и вылетела из Мадрида
27.04.2025, 18:52 1
Теннис
Звезда Реала разочаровал Переса в финале Кубка. Клуб его продаст
Звезда Реала разочаровал Переса в финале Кубка. Клуб его продаст
27.04.2025, 16:39 3
Футбол
6 шайб и буллиты. Сборная Украины драматично стартовала на ЧМ по хоккею
6 шайб и буллиты. Сборная Украины драматично стартовала на ЧМ по хоккею
27.04.2025, 18:38 38
Хоккей
Матч Лиги чемпионов Барселона – Интер под угрозой срыва. Что случилось?
Матч Лиги чемпионов Барселона – Интер под угрозой срыва. Что случилось?
28.04.2025, 22:22 27
Футбол
Впервые в истории снукера. Аматор пробился в четвертьфинал чемпионата мира
Впервые в истории снукера. Аматор пробился в четвертьфинал чемпионата мира
27.04.2025, 17:43
Снукер
Первая победа на ЧМ по хоккею. Сборная Украины обыграла Италию
Первая победа на ЧМ по хоккею. Сборная Украины обыграла Италию
28.04.2025, 15:07 60
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем