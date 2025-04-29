Рюдигер получил наказание за удаление в финале Кубка Испании

32-летний немецкий защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер получил шестиматчевую дисквалификацию за поведение в финальном матче Кубка Испании, где мадридцы встречались с «Барселоной» (2:3).

Рюдигер получил красную карточку, уже находясь на скамейке запасных.

Также два матча дисквалификации получил Лукас Васкес, а вот красная карточка Джуда Белингема отменена.

Накануне стало известно, что Антонио Рюдигер и так не смог бы сыграть оставшиеся матчи в Ла Лиге из-за травмы мениска.

Игрока успешно прооперировали, и его ожидает восстановление. Известно, что игрок планирует вернуться к началу клубного чемпионата мира.