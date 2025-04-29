«До скорой встречи». Защитник Реала обратился к болельщикам из больницы

32-летний немецкий защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер успешно перенес операцию на колене.

Соответствующие фотографии футболист опубликовал в своих соцсетях.

Игрок признался, что последние семь месяцев играл с сильной болью, и поэтому пришло время заняться здоровьем.

Рюдигер планирует вернуться на футбольное поле до начала Клубного чемпионата мира. Если восстановление пойдет по плану, то защитник сможет сыграть за сборную Германии в Лиге наций в начале июня.

Ранее стало известно, что Антонио Рюдигер пропустит остаток сезона в Ла Лиге.