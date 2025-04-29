«До скорой встречи». Защитник Реала обратился к болельщикам из больницы
Антонио Рюдигер уже перенес операцию на мениске
32-летний немецкий защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер успешно перенес операцию на колене.
Соответствующие фотографии футболист опубликовал в своих соцсетях.
Игрок признался, что последние семь месяцев играл с сильной болью, и поэтому пришло время заняться здоровьем.
Рюдигер планирует вернуться на футбольное поле до начала Клубного чемпионата мира. Если восстановление пойдет по плану, то защитник сможет сыграть за сборную Германии в Лиге наций в начале июня.
Ранее стало известно, что Антонио Рюдигер пропустит остаток сезона в Ла Лиге.
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