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Испания
29 апреля 2025, 13:15 | Обновлено 29 апреля 2025, 13:24
2142
3

ОФИЦИАЛЬНО. Скандальная звезда Реала выбыл до конца сезона

Антонио Рюдигер получил повреждение

29 апреля 2025, 13:15 | Обновлено 29 апреля 2025, 13:24
2142
3
ОФИЦИАЛЬНО. Скандальная звезда Реала выбыл до конца сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Рюдигер

Немецкий защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер получил травму мениска, сообщают социальные сети клуба.

32-летнему игроку уже сделали операцию. Он пропустит около 2 месяцев.

Немец получил повреждение в матче финала Кубка Испании с каталонской «Барселоной».

Антонио Рюдигер в текущем сезоне провел 49 матчей на клубном уровне, забил 3 гола и отдал 1 ассист.

Ранее сообщалось о том, что Рюдигеру грозит длительный бан после безумства в финале Кубка Испании.

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Антонио Рюдигер Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу травма
Даниил Кирияка Источник: ФК Реал Мадрид
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Victor673256ua
Якраз частину можливої дискваліфікації відбуде
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0
Роман Роизин
Немец...хаха.Тупая обезяна
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-2
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