ОФИЦИАЛЬНО. Скандальная звезда Реала выбыл до конца сезона

Немецкий защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер получил травму мениска, сообщают социальные сети клуба.

32-летнему игроку уже сделали операцию. Он пропустит около 2 месяцев.

Немец получил повреждение в матче финала Кубка Испании с каталонской «Барселоной».

Антонио Рюдигер в текущем сезоне провел 49 матчей на клубном уровне, забил 3 гола и отдал 1 ассист.

Ранее сообщалось о том, что Рюдигеру грозит длительный бан после безумства в финале Кубка Испании.