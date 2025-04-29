Испания29 апреля 2025, 13:15 | Обновлено 29 апреля 2025, 13:24
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ОФИЦИАЛЬНО. Скандальная звезда Реала выбыл до конца сезона
Антонио Рюдигер получил повреждение
29 апреля 2025, 13:15 | Обновлено 29 апреля 2025, 13:24
2142
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Немецкий защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер получил травму мениска, сообщают социальные сети клуба.
32-летнему игроку уже сделали операцию. Он пропустит около 2 месяцев.
Немец получил повреждение в матче финала Кубка Испании с каталонской «Барселоной».
Антонио Рюдигер в текущем сезоне провел 49 матчей на клубном уровне, забил 3 гола и отдал 1 ассист.
Ранее сообщалось о том, что Рюдигеру грозит длительный бан после безумства в финале Кубка Испании.
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Якраз частину можливої дискваліфікації відбуде
Немец...хаха.Тупая обезяна
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