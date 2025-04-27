Рюдигеру грозит длительный бан после безумства в финале Кубка Испании

Немецкий защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер был удален в финальном матче Кубка Испании против «Барселоны» (2:3).

Немецкий защитник что-то швырнул в сторону рефери. Когда судья подошел показывать ему красную карточку, Антонио сорвался и начал рваться к нему, однако центрбека уже держали. По итогу сдерживать Рюдигера подошли шесть человек.

По информации испанского издания Cadena SER, немецкому защитнику «сливочных» грозит длительная дисквалификация. Антонио может пропустить от 4 до 12 матчей за свою излишнюю эмоциональность в конце финального матча.

В нынешнем сезоне «Реал» занимает второе место турнирной таблицы испанской Ла Лиги, имея в своем активе 72 турнирных пункта после 33 сыгранных матчей.

Ранее сообщалось, что Ямаль подколол Реал после триумфа Барселоны в Кубке Испании.