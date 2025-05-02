Динамо Киев U-19 разгромило Ингулец U-19
Киевский коллектив добыл уверенную победу
В пятницу, 2 мая, в рамках 27-го тура молодежного чемпионата Украины встретились киевское «Динамо» Киев U-19 и «Ингулец» U-19.
Встречу принимал стадион «Сокол» во Львове.
Киевский клуб добыл разгромную победу со счетом 4:0 благодаря голам Задорожного, Люсина и дублю Кремчанина.
«Динамо» с 71 очком лидирует в таблице. «Ингулец» с 17 баллами остался 14-м.
Чемпионат Украины U-19, 27-й тур
«Ингулец» – «Динамо» – 0:4
Голы: Задорожный, 11, Кремчанин, 14, 62, Люсин, 53
Ингулец: Лихвар, Лукач, Мирончук, Парута, Жилинский, Рубан, Гайдук, Десятник (Трухим, 56), Шкраба, Бекерский, Максимчук
Динамо: Семка, Губенко, Сизонюк, Захарченко, Дикий (Рыбак, 46), Ищенко, 6. Пеикришвили (Белый, 58), Люсин (Саленко, 67), Кремчанин,Редушко (Пашко, 67), Задорожный.
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