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Молодежные турниры
02 мая 2025, 14:14 | Обновлено 02 мая 2025, 14:15
348
1

Динамо Киев U-19 разгромило Ингулец U-19

Киевский коллектив добыл уверенную победу

02 мая 2025, 14:14 | Обновлено 02 мая 2025, 14:15
348
1
Динамо Киев U-19 разгромило Ингулец U-19
ФК Динамо Киев.

В пятницу, 2 мая, в рамках 27-го тура молодежного чемпионата Украины встретились киевское «Динамо» Киев U-19 и «Ингулец» U-19.

Встречу принимал стадион «Сокол» во Львове.

Киевский клуб добыл разгромную победу со счетом 4:0 благодаря голам Задорожного, Люсина и дублю Кремчанина.

«Динамо» с 71 очком лидирует в таблице. «Ингулец» с 17 баллами остался 14-м.

Чемпионат Украины U-19, 27-й тур

«Ингулец» – «Динамо» – 0:4

Голы: Задорожный, 11, Кремчанин, 14, 62, Люсин, 53

Ингулец: Лихвар, Лукач, Мирончук, Парута, Жилинский, Рубан, Гайдук, Десятник (Трухим, 56), Шкраба, Бекерский, Максимчук

Динамо: Семка, Губенко, Сизонюк, Захарченко, Дикий (Рыбак, 46), Ищенко, 6. Пеикришвили (Белый, 58), Люсин (Саленко, 67), Кремчанин,Редушко (Пашко, 67), Задорожный.

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Динамо Киев Динамо Киев U-19 Ингулец Ингулец U-19 чемпионат Украины по футболу чемпионат Украины по футболу U-19 Федор Задорожный Дмитрий Кремчанин Павел Люсин
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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