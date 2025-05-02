Начали работу над трансфером. 3 клуба нацелились на звезду сборной Украины
Андрей Лунин привлекает внимание «Астон Виллы», «Галатасарая» и «Манчестер Сити»
Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин привлекает внимание 3 клубов, сообщает Fichajes.
По информации источника, «Астон Вилла» рассматривает украинского футболиста как замену Эмилиано Мартинесу, который может перейти в Саудовскую Аравию.
«Манчестер Сити» следит за 26-летним футболистом из-за того, что клуб может попрощаться с двумя вратаря сразу уже этим летом: Эдерсон и Ортега ищут для себя новые вызовы.
«Галатасарай» также заинтересован в подписании украинца.
Все 3 клуба начали работу над трансфером.
Ранее сообщалось о том, что Лунин решил, что делать, когда «Реал» возглавит Хаби Алонсо.
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