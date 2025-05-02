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  4. Начали работу над трансфером. 3 клуба нацелились на звезду сборной Украины
Испания
02 мая 2025, 09:52 |
2066
5

Начали работу над трансфером. 3 клуба нацелились на звезду сборной Украины

Андрей Лунин привлекает внимание «Астон Виллы», «Галатасарая» и «Манчестер Сити»

02 мая 2025, 09:52 |
2066
5
Начали работу над трансфером. 3 клуба нацелились на звезду сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин привлекает внимание 3 клубов, сообщает Fichajes.

По информации источника, «Астон Вилла» рассматривает украинского футболиста как замену Эмилиано Мартинесу, который может перейти в Саудовскую Аравию.

«Манчестер Сити» следит за 26-летним футболистом из-за того, что клуб может попрощаться с двумя вратаря сразу уже этим летом: Эдерсон и Ортега ищут для себя новые вызовы.

«Галатасарай» также заинтересован в подписании украинца.

Все 3 клуба начали работу над трансфером.

Ранее сообщалось о том, что Лунин решил, что делать, когда «Реал» возглавит Хаби Алонсо.

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Андрей Лунин трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги чемпионат Испании по футболу Манчестер Сити Эмилиано Мартинес Галатасарай Астон Вилла Эдерсон Штефан Ортега
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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Перець
Як казав тигр шархан полювання буде знатне
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+2
Ros
Зірка п'ятизірочна! В журналістів нічого не міняється!
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+1
KIEWADIM
Легенда
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+1
Капітошkа
Куди тільки за останні декілька років українські спортивні видання не продавали Луніна...
А він все одно залишався у Реалі...
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0
Leon Killer
Он такая звезда,как я пианист...
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0
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