Начали работу над трансфером. 3 клуба нацелились на звезду сборной Украины

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин привлекает внимание 3 клубов, сообщает Fichajes.

По информации источника, «Астон Вилла» рассматривает украинского футболиста как замену Эмилиано Мартинесу, который может перейти в Саудовскую Аравию.

«Манчестер Сити» следит за 26-летним футболистом из-за того, что клуб может попрощаться с двумя вратаря сразу уже этим летом: Эдерсон и Ортега ищут для себя новые вызовы.

«Галатасарай» также заинтересован в подписании украинца.

Все 3 клуба начали работу над трансфером.

Ранее сообщалось о том, что Лунин решил, что делать, когда «Реал» возглавит Хаби Алонсо.