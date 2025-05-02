Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лунин решил, что делать, когда Реал возглавит Хаби Алонсо
Испания
02 мая 2025, 03:48 |
462
0

Лунин решил, что делать, когда Реал возглавит Хаби Алонсо

Андрей проведет срочный разговор с испанцем, а затем определится с будущим

02 мая 2025, 03:48 |
462
0
Лунин решил, что делать, когда Реал возглавит Хаби Алонсо
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин уже летом может сменить клубную прописку.

По информации испанских СМИ, Лунин рассматривает уход из клуба, но еще не принял окончательного решения. Дело в том, что Лунин ждет нового тренера Хаби Алонсо. Андрей хочет провести с ним срочный разговор и узнать роль в клубе.

В этом сезоне Лунин провел 12 поединков, пропустил 19 голов и четыре раза отыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.

По теме:
Райо Вальекано – Хетафе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Если не Анчелотти, то кто? У Бразилии новые кандидаты на пост коуча сборной
Бразилия не отказалась от Анчелотти. Будет новый решительный шаг
Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Хаби Алонсо Байер назначение тренера
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Неудачное возвращение Бущана. Аль-Шабаб в гостях уступил Аль-Фатеху
Футбол | 01 мая 2025, 23:00 6
Неудачное возвращение Бущана. Аль-Шабаб в гостях уступил Аль-Фатеху
Неудачное возвращение Бущана. Аль-Шабаб в гостях уступил Аль-Фатеху

Украинский голкипер пропустил 3 гола за 16 минут

Легенда бокса: «Реванш Усика и Дюбуа? Как они могли с ним так поступить?»
Бокс | 01 мая 2025, 08:57 0
Легенда бокса: «Реванш Усика и Дюбуа? Как они могли с ним так поступить?»
Легенда бокса: «Реванш Усика и Дюбуа? Как они могли с ним так поступить?»

Легендарный боксер считает, что соперником Александра должен был стать Джозеф Паркер

Александр УСИК: «Не хочу быть похожим на Роналдо. Видели, каким он стал?»
Бокс | 01.05.2025, 11:22
Александр УСИК: «Не хочу быть похожим на Роналдо. Видели, каким он стал?»
Александр УСИК: «Не хочу быть похожим на Роналдо. Видели, каким он стал?»
Усик признался, чем будет заниматься после завершения карьеры
Бокс | 01.05.2025, 07:35
Усик признался, чем будет заниматься после завершения карьеры
Усик признался, чем будет заниматься после завершения карьеры
Барселона нацелилась на скандального игрока, который стоит €80 млн
Футбол | 02.05.2025, 03:10
Барселона нацелилась на скандального игрока, который стоит €80 млн
Барселона нацелилась на скандального игрока, который стоит €80 млн
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик объяснил, почему Дюбуа толкнул его и обозвал на битве взглядов
Усик объяснил, почему Дюбуа толкнул его и обозвал на битве взглядов
30.04.2025, 08:55 4
Бокс
ЧМ по хоккею. Сборная Украины бьет Польшу и близка к выходу в элиту
ЧМ по хоккею. Сборная Украины бьет Польшу и близка к выходу в элиту
01.05.2025, 18:14 139
Хоккей
ЧМ по хоккею. Где сборная Украины после трех туров. Таблица
ЧМ по хоккею. Где сборная Украины после трех туров. Таблица
01.05.2025, 07:25 2
Хоккей
Трагедия для Реала. Звезда может завершить карьеру из-за ужасной травмы
Трагедия для Реала. Звезда может завершить карьеру из-за ужасной травмы
01.05.2025, 07:47 5
Футбол
Ямаль забил 22 гола за 100 матчей. Сколько было у Месси и Роналду в 17 лет?
Ямаль забил 22 гола за 100 матчей. Сколько было у Месси и Роналду в 17 лет?
01.05.2025, 03:22 2
Футбол
ВИДЕО. Мудрик купил себе новый автомобиль. Известна марка и цена машины
ВИДЕО. Мудрик купил себе новый автомобиль. Известна марка и цена машины
01.05.2025, 00:05 40
Футбол
Ингулец обратится к Шахтеру с особой просьбой
Ингулец обратится к Шахтеру с особой просьбой
30.04.2025, 13:47 12
Футбол
Тренер сборной Украины: «Игрокам предлагают выступать за сборную Испании»
Тренер сборной Украины: «Игрокам предлагают выступать за сборную Испании»
01.05.2025, 09:01 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем