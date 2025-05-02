Лунин решил, что делать, когда Реал возглавит Хаби Алонсо

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин уже летом может сменить клубную прописку.

По информации испанских СМИ, Лунин рассматривает уход из клуба, но еще не принял окончательного решения. Дело в том, что Лунин ждет нового тренера Хаби Алонсо. Андрей хочет провести с ним срочный разговор и узнать роль в клубе.

В этом сезоне Лунин провел 12 поединков, пропустил 19 голов и четыре раза отыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.