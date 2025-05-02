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  4. Лунин заинтересовал легендарного тренера, который возглавлял Реал
Испания
02 мая 2025, 00:40 |
849
1

Лунин заинтересовал легендарного тренера, который возглавлял Реал

Украинский голкипер может перейти в «Фенербахче»

02 мая 2025, 00:40 |
849
1
Лунин заинтересовал легендарного тренера, который возглавлял Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин уже летом может сменить клубную прописку.

По информации известного турецкого журналиста Сердара Али Челиклера, Лунина хочет подписать не только «Галатасарай». Трансфер украинского футболиста находится на повестке дня в «Фенербахче», который возглавляет эпатажный экс-тренер «Реала» Жозе Моуриньо.

В этом сезоне Лунин провел 12 поединков, пропустил 19 голов и четыре раза отыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.

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Фенербахче Галатасарай Жозе Моуриньо Андрей Лунин трансферы Ла Лиги трансферы Реал Мадрид
Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
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Saar
Луніним цікавиться тільки Спорт юей
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