Украина. Премьер лига02 мая 2025, 13:48 |
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Экс-футболист сборной Украины рассказал, стоит ли горнякам увольнять Пушича
Олег Шелаев считает, что «горняки» провалили сезон
02 мая 2025, 13:48 |
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Бывший футболист сборной Украины по футболу Олег Шелаев проанализировал сегодняшнюю ситуацию донецкого «Шахтера» и обдумал вопрос увольнения Марино Пушича в случае поражения в финале Кубка Украины.
– Если Марино Пушич не займет с «Шахтером» второе место и не выиграет Кубок Украины, будет ли он уволен?
– Не люблю давать такие прогнозы. Здесь 50 на 50. Будет ли это плюс для «Шахтера» - вопрос. Это все в руках руководства. Но то, что этот сезон для команды неудачный, факт.
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