Экс-футболист сборной Украины рассказал, стоит ли горнякам увольнять Пушича

Бывший футболист сборной Украины по футболу Олег Шелаев проанализировал сегодняшнюю ситуацию донецкого «Шахтера» и обдумал вопрос увольнения Марино Пушича в случае поражения в финале Кубка Украины.

– Если Марино Пушич не займет с «Шахтером» второе место и не выиграет Кубок Украины, будет ли он уволен?

– Не люблю давать такие прогнозы. Здесь 50 на 50. Будет ли это плюс для «Шахтера» - вопрос. Это все в руках руководства. Но то, что этот сезон для команды неудачный, факт.