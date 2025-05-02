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  4. Экс-футболист сборной Украины рассказал, стоит ли горнякам увольнять Пушича
Украина. Премьер лига
02 мая 2025, 13:48 |
445
0

Экс-футболист сборной Украины рассказал, стоит ли горнякам увольнять Пушича

Олег Шелаев считает, что «горняки» провалили сезон

02 мая 2025, 13:48 |
445
0
Экс-футболист сборной Украины рассказал, стоит ли горнякам увольнять Пушича
Getty Images/Global Images Ukraine. Марино Пушич

Бывший футболист сборной Украины по футболу Олег Шелаев проанализировал сегодняшнюю ситуацию донецкого «Шахтера» и обдумал вопрос увольнения Марино Пушича в случае поражения в финале Кубка Украины.

– Если Марино Пушич не займет с «Шахтером» второе место и не выиграет Кубок Украины, будет ли он уволен?

– Не люблю давать такие прогнозы. Здесь 50 на 50. Будет ли это плюс для «Шахтера» - вопрос. Это все в руках руководства. Но то, что этот сезон для команды неудачный, факт.

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Олег Шелаев
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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