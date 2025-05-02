«Борьба закончена». Экс-хавбек сборной Украины пророчит Шахтеру бронзу УПЛ

Бывший игрок сборной Украины Олег Шелаев поделился мыслями относительно чемпионской гонки в нынешнем чемпионате Украины.

По мнению экс-футболиста донецкий «Шахтер» не способен зацепиться за золото УПЛ, поэтому команду будет ждать бронза.

«Претендует ли «Шахтер» на золото УПЛ? В футболе всякое бывает, но в данном случае борьба за чемпионство для «горняков» закончена.

Моя тройка чемпионата: 1. «Динамо», 2. «Александрия», 3. «Шахтер». Да, я сказал, что это неудачный сезон для «горняков», но, возможно, такая встряска будет полезной. Это даст возможность им пересмотреть некоторые свои решения», – сказал Шелаев.