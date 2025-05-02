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  4. «Борьба закончена». Экс-хавбек сборной Украины пророчит Шахтеру бронзу УПЛ
Украина. Премьер лига
02 мая 2025, 13:19 | Обновлено 02 мая 2025, 13:43
341
0

«Борьба закончена». Экс-хавбек сборной Украины пророчит Шахтеру бронзу УПЛ

Олег Шелаев не верит в чудо от «горняков»

02 мая 2025, 13:19 | Обновлено 02 мая 2025, 13:43
341
0
«Борьба закончена». Экс-хавбек сборной Украины пророчит Шахтеру бронзу УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший игрок сборной Украины Олег Шелаев поделился мыслями относительно чемпионской гонки в нынешнем чемпионате Украины.

По мнению экс-футболиста донецкий «Шахтер» не способен зацепиться за золото УПЛ, поэтому команду будет ждать бронза.

«Претендует ли «Шахтер» на золото УПЛ? В футболе всякое бывает, но в данном случае борьба за чемпионство для «горняков» закончена.

Моя тройка чемпионата: 1. «Динамо», 2. «Александрия», 3. «Шахтер». Да, я сказал, что это неудачный сезон для «горняков», но, возможно, такая встряска будет полезной. Это даст возможность им пересмотреть некоторые свои решения», – сказал Шелаев.

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Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Олег Шелаев
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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