Ингулец обратится к Шахтеру с особой просьбой

Как стало известно Sport.ua, в матче 29-го тура УПЛ «Ингулец» не сможет сыграть 17 мая в Александрии, потому что в этот же день «горожане» будут принимать «Верес».

Занятым будет и запасной домашний стадион «Ингульца» – «Горняк» в Кривом Роге, поскольку местный «Кривбасс» на своем поле встретится с «Оболонью».

По имеющейся информации, руководство ФК «Ингулец» обратится к своим коллегам из «Шахтера» с предложением провести этот поединок на «Арене-Львов» – домашнем стадионе действующего чемпиона Украины.

Ранее сообщалось, что вратарь «Ингульца» Алексей Паламарчук рассказал, насколько команде тяжело играть домашние матчи не на родном стадионе.