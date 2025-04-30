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  4. Ингулец обратится к Шахтеру с особой просьбой
Украина. Премьер лига
30 апреля 2025, 13:47 |
1711
6

Ингулец обратится к Шахтеру с особой просьбой

Клуб из Петрово будет просить «горняков» сыграть на другом стадионе

30 апреля 2025, 13:47 |
1711
6
Ингулец обратится к Шахтеру с особой просьбой
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Ингулец

Как стало известно Sport.ua, в матче 29-го тура УПЛ «Ингулец» не сможет сыграть 17 мая в Александрии, потому что в этот же день «горожане» будут принимать «Верес».

Занятым будет и запасной домашний стадион «Ингульца» – «Горняк» в Кривом Роге, поскольку местный «Кривбасс» на своем поле встретится с «Оболонью».

По имеющейся информации, руководство ФК «Ингулец» обратится к своим коллегам из «Шахтера» с предложением провести этот поединок на «Арене-Львов» – домашнем стадионе действующего чемпиона Украины.

Ранее сообщалось, что вратарь «Ингульца» Алексей Паламарчук рассказал, насколько команде тяжело играть домашние матчи не на родном стадионе.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ингулец Шахтер Донецк Ингулец - Шахтер Арена Львов инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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Комментарии 6
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Remark
Аха 😁 Ще й благати будуть Шахтар, щоб тим нікуди не їздити, а зіграти в них дома))) Ех, Коробка, Коробка Передач) В своєму стилі перед Шахтарем.
Було б те саме проти Динамо, то щурячі боти вже б написали «Шубкіс всіх купив» або «Техняоь Динамо»)))
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+3
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Олександр
А що у кротів є стадіон ?Вони ж просрали його 
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+2
⚒️Виталёк/ Фан Мурлыки😸❤️
В нас теж є до вас прохання!
Переможіть ДК у суботу хоча б з рахунком ❤️💛2-1⚪🔵!
.
Вимагаю від вас, Інгулець❤️💛
Перемогу - обов'язково❗
Щоб гонки за титул кінець -
Відтягнути хоч тимчасово❗😊
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0
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DK2025
Вспоминайте, как Ворскла перенесла матч с Динамо в Киев с согласия Динамо, и сколько тут грязи ржавые повыливали. Ну а Ингулец давно лег под пгт Счастливое, тем более, что Кобин тренерует.
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0
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