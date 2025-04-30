Ингулец обратится к Шахтеру с особой просьбой
Клуб из Петрово будет просить «горняков» сыграть на другом стадионе
Как стало известно Sport.ua, в матче 29-го тура УПЛ «Ингулец» не сможет сыграть 17 мая в Александрии, потому что в этот же день «горожане» будут принимать «Верес».
Занятым будет и запасной домашний стадион «Ингульца» – «Горняк» в Кривом Роге, поскольку местный «Кривбасс» на своем поле встретится с «Оболонью».
По имеющейся информации, руководство ФК «Ингулец» обратится к своим коллегам из «Шахтера» с предложением провести этот поединок на «Арене-Львов» – домашнем стадионе действующего чемпиона Украины.
Ранее сообщалось, что вратарь «Ингульца» Алексей Паламарчук рассказал, насколько команде тяжело играть домашние матчи не на родном стадионе.
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Було б те саме проти Динамо, то щурячі боти вже б написали «Шубкіс всіх купив» або «Техняоь Динамо»)))
Переможіть ДК у суботу хоча б з рахунком ❤️💛2-1⚪🔵!
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Вимагаю від вас, Інгулець❤️💛
Перемогу - обов'язково❗
Щоб гонки за титул кінець -
Відтягнути хоч тимчасово❗😊