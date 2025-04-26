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Украина. Премьер лига
26 апреля 2025, 19:41 |
1520
1

Рекордсмен УПЛ: «Честно, мы очень за***лись. Тяжело морально и физически»

Алексей Паламарчук – о том, что «Ингулец» не играет на домашнем поле

26 апреля 2025, 19:41 |
1520
1
Рекордсмен УПЛ: «Честно, мы очень за***лись. Тяжело морально и физически»
ФК Ингулец. Алексей Паламарчук

Украинский вратарь «Ингульца» Алексей Паламарчук рассказал, насколько команде трудно играть домашние матчи не на родном стадионе.

– Насколько тяжело вам путешествовать по Украине из-за ситуации со стадионом?

– Честно, мы очень за***лись. Это очень трудно и морально, и физически. Хорошо, что теперь мы будем играть домашние матчи в Александрии – туда не так далеко ехать.

Алексей Паламарчук проводит невероятный сезон в составе «Ингульца». Голкипер стал рекордсменом УПЛ, отразив шесть пенальти подряд в чемпионате Украины.

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Алексей Паламарчук чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ингулец
Дмитрий Олейник Источник: РБК-Украина
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Viacheslav Bandera
Та що ти?Так давай до ЗСУ,там відпочинеш.
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