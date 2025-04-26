Рекордсмен УПЛ: «Честно, мы очень за***лись. Тяжело морально и физически»
Алексей Паламарчук – о том, что «Ингулец» не играет на домашнем поле
Украинский вратарь «Ингульца» Алексей Паламарчук рассказал, насколько команде трудно играть домашние матчи не на родном стадионе.
– Насколько тяжело вам путешествовать по Украине из-за ситуации со стадионом?
– Честно, мы очень за***лись. Это очень трудно и морально, и физически. Хорошо, что теперь мы будем играть домашние матчи в Александрии – туда не так далеко ехать.
Алексей Паламарчук проводит невероятный сезон в составе «Ингульца». Голкипер стал рекордсменом УПЛ, отразив шесть пенальти подряд в чемпионате Украины.
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