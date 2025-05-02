Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Парадокс Лунина. Он может уйти из Реала тогда, когда как раз стоит остаться
Испания
02 мая 2025, 12:05 |
1320
2

Парадокс Лунина. Он может уйти из Реала тогда, когда как раз стоит остаться

Алексей Сливченко считает, что украинскому вратарю не нужно летом перебираться в другой клуб

02 мая 2025, 12:05 |
1320
2
Парадокс Лунина. Он может уйти из Реала тогда, когда как раз стоит остаться
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Без малого уже семь лет как украинский голкипер Андрей Лунин пребывает на контракте в мадридском «Реале». За это время наш соотечественник побывал в аренде в трех разных командах Испании («Леганес», «Вальядолид» и «Овьедо»), выиграл две Лиги чемпионов, клубный чемпионат мира, дважды становился чемпионом испанской Ла Лиги, а также взял ряд менее престижных трофеев с «бланкос». Однако в целом за семь лет пребывания в мадридском клубе Лунин сыграл только 60 официальных матчей за «Реал» во всех турнирах, и эта цифра с ходу говорит об одном – украинец является исключительно резервным вратарем для мадридцев.

Наиболее продуктивным для Лунина в «Реале» был именно прошлый сезон. Тогда тяжелую травму колена получил безоговорочный № 1 мадридской команды Тибо Куртуа, и пока бельгиец восстанавливался, Андрей имел возможность проявить свои таланты в воротах «бланкос». Порой это получалось у него прекрасно, а иногда – так, что и вспоминать не стоит… Впрочем, все это можно списать на издержки амплуа голкипера.

Важнее всего в минувшем сезоне было не то, сколько Лунин проведет матчей за «Реал», а то, насколько изменится отношение к украинцу со стороны тренерского штаба мадридцев во главе с Карло Анчелотти. А оно, как показала концовка сезона-2023/24, осталось прежним. Как только медики разрешили Куртуа вернуться на поле, так сразу итальянский коуч «Реала» и поставил Тибо в «рамку», вернув Лунина на «банку». Обиднее всего для украинца, должно быть, являлось то, что он оказался на скамейке запасных в финале Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии». Ту игру «Реал» выиграл со счетом 2:0, и она оказалась единственной в прошлом розыгрыше турнира для Тибо Куртуа…

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Летом 2024 года новостные ленты многих европейских СМИ пестрели заголовками о том, что Андрей Лунин, вероятно, покинет «Реал». Писали о варианте с «Арсеналом», мадридским «Атлетико», некоторыми другими известными и титулованными европейскими клубами, но… В конечном итоге переход Лунина куда-либо так и не состоялся. С одной стороны этому не поспособствовала откровенно неудачная игра вратаря в составе национальной сборной на Евро-2024 (катастрофический поединок против Румынии, завершившийся со счетом 0:3, наверное, еще надолго останется в памяти специалистов, болельщиков, да и, не исключено, что и самого Лунина), но с другой… Давайте будем откровенны: сам Андрей, очевидно, также не слишком-то и рвался куда-то уходить из «Реала». Возможно, не видел лучших вариантов. А быть может, верил в то, что в новом сезоне ему удастся переломить мнение Анчелотти о своих способностях оказаться выше по уровню, нежели Тибо Куртуа.

Все закончилось тем, что Лунин не просто остался в «Реале», но и в сентябре 2024-го еще и подписал новый долгосрочный контракт с мадридским клубом. Однако в сезоне-2024/25 Анчелотти продолжил доверять место в воротах «бланкос» Куртуа, трудовой договор с которым у «бланкос» рассчитан до середины лета 2026-го.

По факту, если судить на основе сегодняшних показателей, Лунин тогда решил остаться в «Реале» ради 5 матчей в Ла Лиге, 5 поединков в Кубке Испании и 2 матчей в Лиге чемпионов. Это и есть то игровое наследие, которое останется записанным в карьере украинского вратаря по итогам текущего сезона. Выиграть конкуренцию у Куртуа Андрей прогнозируемо не смог, да и вряд ли это ему удалось бы, учитывая отношение Анчелотти к бельгийцу и тот фактор, что Тибо не так и часто давал повод усомниться в справедливости доверия к нему со стороны тренерского штаба.

Интересно, что именно сейчас, даже когда сезон еще не закончен, в СМИ особенно активно вновь поползли сплетни о желании Лунина перейти в другой клуб уже ближайшим летом. Якобы украинский голкипер оповестил своего агента Жорже Мендеша о том, что хочет наконец-то перебраться в команду, где будет безоговорочным первым номером и где ему будут давать возможность постоянно выходить в стартовом составе. Более того, в прессе даже появился вполне конкретный вариант для Лунина – турецкий «Галатасарай», боссы которого готовы выполнить ключевые требования украинского голкипера, но пока непонятно лишь, сумеют ли стамбульцы договориться с «Реалом» по сумме отступных…

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Впрочем, перейдет Лунин летом 2025-го в «Галатасарай» или в какой-то другой клуб – это не так важно. Ключевой парадокс ситуации заключается в том, что украинский вратарь надумал покинуть стан «бланкос» именно в тот момент, когда, пожалуй, как раз стоило бы остаться. Все из-за персоны Карло Анчелотти, который с вероятностью в 99% не будет работать коучем «Реала» в новом сезоне, а отправиться тренировать сборную Бразилии, или какую-то другую команду (благо для итальянца, предложений у него хватает, причем экономически они выглядят одна лучше другой).

Если на протяжении долгих семи лет у Лунина не опускались руки в борьбе за право стать ключевым стражем ворот мадридской команды, то уходить из нее в момент, когда на горизонте намечаются кардинальные перемены, вряд ли имеет смысл. Народная мудрость по такому поводу гласит: «Плив, плив, а біля берега втопився».

Впрочем, решать все равно Андрею, а нам остается только дождаться лета и посмотреть, каким окажется вердикт некогда невероятно перспективного украинского вратаря, которому в феврале нынешнего года исполнилось уже 26, и который имеет за плечами множество выигранных топ-трофеев, но совсем немного матчей на этом уровне…

По теме:
«Так разочарован». Кунде прервал молчание после полученной травмы
Райо Вальекано – Хетафе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Начали работу над трансфером. 3 клуба нацелились на звезду сборной Украины
Андрей Лунин Реал Мадрид Тибо Куртуа Жорже Мендеш Ла Лига чемпионат Испании по футболу Карло Анчелотти Хаби Алонсо
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею. Сборная Украины бьет Польшу и близка к выходу в элиту
Хоккей | 01 мая 2025, 18:14 143
ЧМ по хоккею. Сборная Украины бьет Польшу и близка к выходу в элиту
ЧМ по хоккею. Сборная Украины бьет Польшу и близка к выходу в элиту

Очень тяжелая победа украинских хоккеистов

Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз на полуфинал WTA 1000 в Мадриде
Теннис | 01 мая 2025, 21:14 34
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз на полуфинал WTA 1000 в Мадриде
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз на полуфинал WTA 1000 в Мадриде

Поединок состоится 1 мая и начнется ориентировочно в 22:30 по Киеву

Лунин решил, что делать, когда Реал возглавит Хаби Алонсо
Футбол | 02.05.2025, 08:27
Лунин решил, что делать, когда Реал возглавит Хаби Алонсо
Лунин решил, что делать, когда Реал возглавит Хаби Алонсо
Мафиозные игры. Тренер и лидер Интера стали частью скандального дела
Футбол | 02.05.2025, 11:58
Мафиозные игры. Тренер и лидер Интера стали частью скандального дела
Мафиозные игры. Тренер и лидер Интера стали частью скандального дела
Тьерри АНРИ: «Ненормально быть таким, как Ямаль. Не понимаю, что я вижу»
Футбол | 02.05.2025, 03:05
Тьерри АНРИ: «Ненормально быть таким, как Ямаль. Не понимаю, что я вижу»
Тьерри АНРИ: «Ненормально быть таким, как Ямаль. Не понимаю, что я вижу»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
serhiy
Тут як бабка на двоє ворожила.як не вмре то буде жила .
Ответить
0
Lulinnha
Статус РМД не позволяет делать ставку на Лунина. Как на вратаря стартового состава. 
Можно остаться и пойти путём Васкеса и Начо. 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ингулец обратится к Шахтеру с особой просьбой
Ингулец обратится к Шахтеру с особой просьбой
30.04.2025, 13:47 12
Футбол
Перес пригрозил Анчелотти не заплатить деньги, если он это сделает
Перес пригрозил Анчелотти не заплатить деньги, если он это сделает
01.05.2025, 08:26 5
Футбол
Усик объяснил, почему Дюбуа толкнул его и обозвал на битве взглядов
Усик объяснил, почему Дюбуа толкнул его и обозвал на битве взглядов
30.04.2025, 08:55 4
Бокс
Рафинья теперь 3-й, Ямаль – 2-й. Рейтинг фаворитов ЗМ после полуфиналов ЛЧ
Рафинья теперь 3-й, Ямаль – 2-й. Рейтинг фаворитов ЗМ после полуфиналов ЛЧ
01.05.2025, 19:53 5
Футбол
ВИДЕО. И это первая ракетка. Позорное поведение Соболенко в матче с Костюк
ВИДЕО. И это первая ракетка. Позорное поведение Соболенко в матче с Костюк
01.05.2025, 01:53 16
Теннис
Александр УСИК: «Не хочу быть похожим на Роналдо. Видели, каким он стал?»
Александр УСИК: «Не хочу быть похожим на Роналдо. Видели, каким он стал?»
01.05.2025, 11:22 3
Бокс
ЧМ по хоккею в дивизионе Украины. Новый лидер, первое очко Японии
ЧМ по хоккею в дивизионе Украины. Новый лидер, первое очко Японии
30.04.2025, 18:35 11
Хоккей
Ямаль забил 22 гола за 100 матчей. Сколько было у Месси и Роналду в 17 лет?
Ямаль забил 22 гола за 100 матчей. Сколько было у Месси и Роналду в 17 лет?
01.05.2025, 03:22 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем