Парадокс Лунина. Он может уйти из Реала тогда, когда как раз стоит остаться

Без малого уже семь лет как украинский голкипер Андрей Лунин пребывает на контракте в мадридском «Реале». За это время наш соотечественник побывал в аренде в трех разных командах Испании («Леганес», «Вальядолид» и «Овьедо»), выиграл две Лиги чемпионов, клубный чемпионат мира, дважды становился чемпионом испанской Ла Лиги, а также взял ряд менее престижных трофеев с «бланкос». Однако в целом за семь лет пребывания в мадридском клубе Лунин сыграл только 60 официальных матчей за «Реал» во всех турнирах, и эта цифра с ходу говорит об одном – украинец является исключительно резервным вратарем для мадридцев.

Наиболее продуктивным для Лунина в «Реале» был именно прошлый сезон. Тогда тяжелую травму колена получил безоговорочный № 1 мадридской команды Тибо Куртуа, и пока бельгиец восстанавливался, Андрей имел возможность проявить свои таланты в воротах «бланкос». Порой это получалось у него прекрасно, а иногда – так, что и вспоминать не стоит… Впрочем, все это можно списать на издержки амплуа голкипера.

Важнее всего в минувшем сезоне было не то, сколько Лунин проведет матчей за «Реал», а то, насколько изменится отношение к украинцу со стороны тренерского штаба мадридцев во главе с Карло Анчелотти. А оно, как показала концовка сезона-2023/24, осталось прежним. Как только медики разрешили Куртуа вернуться на поле, так сразу итальянский коуч «Реала» и поставил Тибо в «рамку», вернув Лунина на «банку». Обиднее всего для украинца, должно быть, являлось то, что он оказался на скамейке запасных в финале Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии». Ту игру «Реал» выиграл со счетом 2:0, и она оказалась единственной в прошлом розыгрыше турнира для Тибо Куртуа…

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Летом 2024 года новостные ленты многих европейских СМИ пестрели заголовками о том, что Андрей Лунин, вероятно, покинет «Реал». Писали о варианте с «Арсеналом», мадридским «Атлетико», некоторыми другими известными и титулованными европейскими клубами, но… В конечном итоге переход Лунина куда-либо так и не состоялся. С одной стороны этому не поспособствовала откровенно неудачная игра вратаря в составе национальной сборной на Евро-2024 (катастрофический поединок против Румынии, завершившийся со счетом 0:3, наверное, еще надолго останется в памяти специалистов, болельщиков, да и, не исключено, что и самого Лунина), но с другой… Давайте будем откровенны: сам Андрей, очевидно, также не слишком-то и рвался куда-то уходить из «Реала». Возможно, не видел лучших вариантов. А быть может, верил в то, что в новом сезоне ему удастся переломить мнение Анчелотти о своих способностях оказаться выше по уровню, нежели Тибо Куртуа.

Все закончилось тем, что Лунин не просто остался в «Реале», но и в сентябре 2024-го еще и подписал новый долгосрочный контракт с мадридским клубом. Однако в сезоне-2024/25 Анчелотти продолжил доверять место в воротах «бланкос» Куртуа, трудовой договор с которым у «бланкос» рассчитан до середины лета 2026-го.

По факту, если судить на основе сегодняшних показателей, Лунин тогда решил остаться в «Реале» ради 5 матчей в Ла Лиге, 5 поединков в Кубке Испании и 2 матчей в Лиге чемпионов. Это и есть то игровое наследие, которое останется записанным в карьере украинского вратаря по итогам текущего сезона. Выиграть конкуренцию у Куртуа Андрей прогнозируемо не смог, да и вряд ли это ему удалось бы, учитывая отношение Анчелотти к бельгийцу и тот фактор, что Тибо не так и часто давал повод усомниться в справедливости доверия к нему со стороны тренерского штаба.

Интересно, что именно сейчас, даже когда сезон еще не закончен, в СМИ особенно активно вновь поползли сплетни о желании Лунина перейти в другой клуб уже ближайшим летом. Якобы украинский голкипер оповестил своего агента Жорже Мендеша о том, что хочет наконец-то перебраться в команду, где будет безоговорочным первым номером и где ему будут давать возможность постоянно выходить в стартовом составе. Более того, в прессе даже появился вполне конкретный вариант для Лунина – турецкий «Галатасарай», боссы которого готовы выполнить ключевые требования украинского голкипера, но пока непонятно лишь, сумеют ли стамбульцы договориться с «Реалом» по сумме отступных…

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Впрочем, перейдет Лунин летом 2025-го в «Галатасарай» или в какой-то другой клуб – это не так важно. Ключевой парадокс ситуации заключается в том, что украинский вратарь надумал покинуть стан «бланкос» именно в тот момент, когда, пожалуй, как раз стоило бы остаться. Все из-за персоны Карло Анчелотти, который с вероятностью в 99% не будет работать коучем «Реала» в новом сезоне, а отправиться тренировать сборную Бразилии, или какую-то другую команду (благо для итальянца, предложений у него хватает, причем экономически они выглядят одна лучше другой).

Если на протяжении долгих семи лет у Лунина не опускались руки в борьбе за право стать ключевым стражем ворот мадридской команды, то уходить из нее в момент, когда на горизонте намечаются кардинальные перемены, вряд ли имеет смысл. Народная мудрость по такому поводу гласит: «Плив, плив, а біля берега втопився».

Впрочем, решать все равно Андрею, а нам остается только дождаться лета и посмотреть, каким окажется вердикт некогда невероятно перспективного украинского вратаря, которому в феврале нынешнего года исполнилось уже 26, и который имеет за плечами множество выигранных топ-трофеев, но совсем немного матчей на этом уровне…