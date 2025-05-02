Выживание vs еврокубки. Стали известны составы игры Левый Берег – Карпаты

В пятницу, 2 мая, в 15.30 состоится матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Левый Берег» и «Карпаты».

Команды встретятся на стадионе «Арена Левый Берег» в Киеве.

«Левый Берег» находится на 14-й строчке и имеет целью выйти из зоны стыковых матчей.

Главные тренеры назвали стартовые составы команд.

Левый Берег: Механив, Соколов, Акимов, Самар, Сидней, Банада, Диего, Банада, Синица, Шастал, Когут, Сухоручко

Карпаты: Кинарейкин, Танда, Стецько, Бабогло, Мирошниченко, Альварес, Бруниньо, Чачуа, Костенко, Пидлепенец, Игорь Невес