Выживание vs еврокубки. Стали известны составы игры Левый Берег – Карпаты
Матч начнется 2 мая в 15:30
В пятницу, 2 мая, в 15.30 состоится матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Левый Берег» и «Карпаты».
Команды встретятся на стадионе «Арена Левый Берег» в Киеве.
«Левый Берег» находится на 14-й строчке и имеет целью выйти из зоны стыковых матчей.
Главные тренеры назвали стартовые составы команд.
Левый Берег: Механив, Соколов, Акимов, Самар, Сидней, Банада, Диего, Банада, Синица, Шастал, Когут, Сухоручко
Карпаты: Кинарейкин, Танда, Стецько, Бабогло, Мирошниченко, Альварес, Бруниньо, Чачуа, Костенко, Пидлепенец, Игорь Невес
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