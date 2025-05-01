2 мая на Стадио Олимпико пройдет матч 35-го тура Серии А, в котором Торино встретится с Венеции. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Торино

Команда, безусловно, имеет великую, но трагичную историю. Свой пик они так и не повторили, не только уйдя в густую тень своего заклятого соседа, Ювентуса, но и давно уже не пробивались снова в еврокубки. Вот и Иван Юрич так и не смог преодолеть отставание, и год назад снова ограничился 9-м местом - хотя при этом обошли, по дополнительным показателям, экс-чемпиона, Наполи.

Перед новым сезоном клуб позвал тренировать Ваноли, которого переманили из... Венеции! Паоло начинал с пятиматчевой серии побед в новой Серии А - но только потом проиграли 8 раз в 10 следующих поединках. Дальше вроде бы прибавили, но в основном играли вничью, из-за чего так и остались середняками итальянского футбола. В прошлом туре, обыграв 2:0 Удинезе, потом проиграли с обратным счетом мотивированному Наполи, что рвался в лидеры.

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Венеция

Клуб иногда пробивается в Серию А. Но как бы не чаще она переживает очередное банкротство. После очередного уже очищения получилось наконец-то вернуться в 2022-м году - но сразу же вылетели. Впрочем, прошлый сезон принес новое повышение в классе - как уже упоминалось, через стыковые поединки, в которых футболистами руководил Ваноли.

Сейчас тренерский пост занимает Ди Франческо. Его задача очевидна: закончить с достаточным количеством очков, чтобы не возвращаться в Серию В. Складывается очень непросто, но сейчас аутсайдеров в Кальчо хватает. А новичок в апреле неплохо воспользовался удобным графиком матчей: с Лечче и Эмполи на выезде оформили ничьи, а Монцу дома обыграли. В прошлом туре с нестабильным Миланом уступили 0:2.

Статистика личных встреч

В сезоне 2021/2022 Венеция взяла четыре очка в двух очных поединков - но вылетела. А в августе Торино минимально побеждал на поле новичка.

Прогноз

Букмекерские конторы все же верят в успех хозяев арены. Они хороши со слабыми - поверим, что получится выиграть (коэффициент - 2,21).

Прогноз Sport.ua Торино Венеция Победа Торино 2.21 Сделать ставку

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