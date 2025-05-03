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Торино
02.05.2025 21:45 – FT 1 : 1
Венеция
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Италия
03 мая 2025, 01:07 | Обновлено 03 мая 2025, 02:42
42
0

Кто вылетит из Серии A? Венеция взяла важное очко на поле Торино

Вечером 2 мая состоялся матч 35-го тура Серии А

03 мая 2025, 01:07 | Обновлено 03 мая 2025, 02:42
42
0
Кто вылетит из Серии A? Венеция взяла важное очко на поле Торино
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 2 мая «Торино» на своем поле сыграл вничью с «Венецией» (1:1) в матче 35-го тура Серии А.

Гости открыли счёт на 36-й минуте благодаря точному удару полузащитника Кике Переса. Хозяева отыгрались во втором тайме. На 75-й минуте Никола Влашич реализовал пенальти, сравняв счёт.

После этой ничьей «Торино» набрал 44 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице. «Венеция» с 26 очками находится на 18-й позиции, в зоне вылета, и продолжает борьбу за сохранение прописки в элите.

Внизу турнирной таблицы Серии A (вылетят три команды): Лечче (27 очков), Венеция (26), Эмполи (25), Монца (15).

Серия А. 35-й тур. 2 мая

Торино – Венеция – 1:1

Голы: Влашич, 75 (пен) – Кике Перес, 36

Видео голов и обзор матча

События матча

77’
ГОЛ ! С пенальти забил Никола Влашич (Торино).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Кике Перес (Венеция).
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Торино Венеция чемпионат Италии по футболу Серия A видео голов и обзор Никола Влашич
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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