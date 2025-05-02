Англия02 мая 2025, 14:00 |
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Английский гранд готовит серьезное предложение по звезде Реала
«Манчестер Юнайтед» заинтересован в Родриго
02 мая 2025, 14:00 |
506
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«Манчестер Юнайтед» заинтересован в бразильском вингере мадридского «Реала» Родриго, сообщает Fichajes.
По информации источника, английский гранд готовит предложение в размере 80 миллионов евро за 24-летнего футболиста. В Мадриде не против продажи бразильца.
В текущем сезоне Родриго провел 50 матчей на клубном уровне, забил 13 голов и отдал 10 ассистов.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» готовит предложение по звездному полузащитнику.
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