Английский гранд готовит серьезное предложение по звезде Реала

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в бразильском вингере мадридского «Реала» Родриго, сообщает Fichajes.

По информации источника, английский гранд готовит предложение в размере 80 миллионов евро за 24-летнего футболиста. В Мадриде не против продажи бразильца.

В текущем сезоне Родриго провел 50 матчей на клубном уровне, забил 13 голов и отдал 10 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» готовит предложение по звездному полузащитнику.