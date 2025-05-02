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  4. Английский гранд готовит серьезное предложение по звезде Реала
Англия
02 мая 2025, 14:00 |
506
0

Английский гранд готовит серьезное предложение по звезде Реала

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в Родриго

02 мая 2025, 14:00 |
506
0
Английский гранд готовит серьезное предложение по звезде Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в бразильском вингере мадридского «Реала» Родриго, сообщает Fichajes.

По информации источника, английский гранд готовит предложение в размере 80 миллионов евро за 24-летнего футболиста. В Мадриде не против продажи бразильца.

В текущем сезоне Родриго провел 50 матчей на клубном уровне, забил 13 голов и отдал 10 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» готовит предложение по звездному полузащитнику.

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Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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