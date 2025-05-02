Испания02 мая 2025, 10:28 |
823
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90 миллионов евро. Реал готовит предложение по звездному полузащитнику
Алексис Макаллистер привлекает внимание испанского гранда
02 мая 2025, 10:28 |
823
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Аргентинский полузащитник «Ливерпуля» Алексис Макаллистер привлекает внимание мадридского «Реала», сообщает Fichajes.
По информации источника, испанский гранд готовит предложение в размере 90 миллионов евро за 26-летнего футболиста, в котором видит замену Луки Модрича.
Хаби Алонсо, который может возглавить «сливочных» летом также хочет видеть Алексиса в команде.
Ранее сообщалось о том, что 3 клуба нацелились на звезду сборной Украины.
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