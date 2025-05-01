Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Есть Лунин. Галатасарай назвал двух претендентов на роль первого номера
Турция
01 мая 2025, 09:53 |
611
2

Есть Лунин. Галатасарай назвал двух претендентов на роль первого номера

Все зависит от решения 38-летнего уругвайца Фернандо Муслеры

01 мая 2025, 09:53 |
611
2
Есть Лунин. Галатасарай назвал двух претендентов на роль первого номера
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Турецкий «Галатасарай» может выйти на трансферный рынок в поисках нового голкипера на сезон 2025/26.

Нынешний первый номер команды Фернандо Муслера думает о завершении карьеры, но пока не определился с окончательным решением. 38-летний уругваец доиграет текущий сезон и тогда проведет переговоры с руководством. Контракт вратаря истекает в июне 2025 года.

На случай ухода Муслеры, «Галатасарай» начал поиски кандидатур на роль первого номера в следующем сезоне. Турецкие источники сообщают, что в клубе рассматривают два варианта: Андрей Лунин из мадридского «Реала» и представитель «Атлетико» Ян Облак.

В клубе сообщили агентам этих вратарей о своей заинтересованности, однако не спешат проводить полноценные переговоры из-за Муслеры. Если Фернандо примет решение остаться в футболе, то у клуба исчезнет потребность искать нового вратаря.

В текущем сезоне уругваец провел 39 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 52 мяча. В десяти случаях голкипер сохранял свои ворота в неприкосновенности.

По теме:
«Куртуа стареет». Фанаты Реала недовольны возможным уходом Лунина
Суперпредложение. Лучший вратарь 2024 года может сменить клуб летом
Есть такая вероятность. В Италии рассказали о планах Ромы на Довбика
чемпионат Турции по футболу Галатасарай Атлетико Мадрид Реал Мадрид Андрей Лунин Ян Облак трансферы трансферы Ла Лиги
Николай Титюк Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер сборной Украины: «Игрокам предлагают выступать за сборную Испании»
Футбол | 01 мая 2025, 09:01 1
Тренер сборной Украины: «Игрокам предлагают выступать за сборную Испании»
Тренер сборной Украины: «Игрокам предлагают выступать за сборную Испании»

Дмитрий Михайленко рассказал о проблемах в молодежных командах

Бой за титул чемпиона мира в супертяжелом весе не состоится
Бокс | 30 апреля 2025, 12:31 0
Бой за титул чемпиона мира в супертяжелом весе не состоится
Бой за титул чемпиона мира в супертяжелом весе не состоится

Джаррелл Миллер отказался выходить на ринг против Фабио Уордли

У Интера украли победу? Фанаты считают, что Мхитарян забил чистый гол
Футбол | 01.05.2025, 09:39
У Интера украли победу? Фанаты считают, что Мхитарян забил чистый гол
У Интера украли победу? Фанаты считают, что Мхитарян забил чистый гол
ЧМ по хоккею. Где сборная Украины после трех туров. Таблица
Хоккей | 01.05.2025, 07:25
ЧМ по хоккею. Где сборная Украины после трех туров. Таблица
ЧМ по хоккею. Где сборная Украины после трех туров. Таблица
ЧМ по хоккею в дивизионе Украины. Новый лидер, первое очко Японии
Хоккей | 30.04.2025, 18:35
ЧМ по хоккею в дивизионе Украины. Новый лидер, первое очко Японии
ЧМ по хоккею в дивизионе Украины. Новый лидер, первое очко Японии
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
BekXan
Турецька ліга це ліга футбольних пенсіонерів ,або тим кому перебути час.
Ответить
0
Burevestnik
вже не перший раз тут пишуть про вибір Галатасарая між Облаком і Луніним.
шо у них будуть міряти коли вибиратимуть: ноги, руки, голову чи шо?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ИНДЗАГИ: Такие таланты рождаются раз в 50 лет, пришлось приставить аж троих
ИНДЗАГИ: Такие таланты рождаются раз в 50 лет, пришлось приставить аж троих
01.05.2025, 05:04 1
Футбол
Реал определился с основным голкипером на ближайшие два года
Реал определился с основным голкипером на ближайшие два года
29.04.2025, 10:55 10
Футбол
Усик обратился к промоутеру Дюбуа с неожиданной просьбой
Усик обратился к промоутеру Дюбуа с неожиданной просьбой
29.04.2025, 12:07
Бокс
Братья Суркисы извинились за поступок игрока Динамо в матче с Шахтером
Братья Суркисы извинились за поступок игрока Динамо в матче с Шахтером
29.04.2025, 08:12 39
Футбол
Усик объяснил, почему Дюбуа толкнул его и обозвал на битве взглядов
Усик объяснил, почему Дюбуа толкнул его и обозвал на битве взглядов
30.04.2025, 08:55 4
Бокс
Все решено. Перес после фиаско в Эль-Класико выбрал нового тренера Реала
Все решено. Перес после фиаско в Эль-Класико выбрал нового тренера Реала
29.04.2025, 09:41 2
Футбол
Свитолина разгромила сенсационную японку и в полуфинале Мадрида ждет Костюк
Свитолина разгромила сенсационную японку и в полуфинале Мадрида ждет Костюк
30.04.2025, 18:57 24
Теннис
Громкая сенсация: определена соперница Свитолиной в четвертьфинале Мадрида
Громкая сенсация: определена соперница Свитолиной в четвертьфинале Мадрида
29.04.2025, 19:22 9
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем