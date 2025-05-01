Есть Лунин. Галатасарай назвал двух претендентов на роль первого номера

Турецкий «Галатасарай» может выйти на трансферный рынок в поисках нового голкипера на сезон 2025/26.

Нынешний первый номер команды Фернандо Муслера думает о завершении карьеры, но пока не определился с окончательным решением. 38-летний уругваец доиграет текущий сезон и тогда проведет переговоры с руководством. Контракт вратаря истекает в июне 2025 года.

На случай ухода Муслеры, «Галатасарай» начал поиски кандидатур на роль первого номера в следующем сезоне. Турецкие источники сообщают, что в клубе рассматривают два варианта: Андрей Лунин из мадридского «Реала» и представитель «Атлетико» Ян Облак.

В клубе сообщили агентам этих вратарей о своей заинтересованности, однако не спешат проводить полноценные переговоры из-за Муслеры. Если Фернандо примет решение остаться в футболе, то у клуба исчезнет потребность искать нового вратаря.

В текущем сезоне уругваец провел 39 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 52 мяча. В десяти случаях голкипер сохранял свои ворота в неприкосновенности.