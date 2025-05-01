Тьерри АНРИ: «Ненормально быть таким, как Ямаль. Не понимаю, что я вижу»
Известный в прошлом форвард шокирован игрой вингера Барселоны
Экс-форвард Барселоны Тьерри Анри шокирован тем, какой уровень футбола показывает вингер каталонский команды Ламин Ямал, который вчера выдал топ-матч Лиги чемпионов против Интера.
«То, что я вижу в исполнении Ямала... Это ненормально быть таким в 17 лет. Он показывает уровень не только во время работы с мячом, а в целом во всех аспектах».
«В таком возрасте давать такую отдачу и уже провести 100 матчей – я не понимаю, что я вижу. Он ведь даже еще не зрелый спортсмен, он еще юноша», – сказал Анри.
Барселона в первом полуфинале Лиги чемпионов сыграла с Интером 3:3, а Ямаль забил гол и создал несколько опасных моментов.
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