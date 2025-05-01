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  4. Тьерри АНРИ: «Ненормально быть таким, как Ямаль. Не понимаю, что я вижу»
Лига чемпионов
01 мая 2025, 16:53 | Обновлено 01 мая 2025, 17:02
677
3

Тьерри АНРИ: «Ненормально быть таким, как Ямаль. Не понимаю, что я вижу»

Известный в прошлом форвард шокирован игрой вингера Барселоны

01 мая 2025, 16:53 | Обновлено 01 мая 2025, 17:02
677
3
Тьерри АНРИ: «Ненормально быть таким, как Ямаль. Не понимаю, что я вижу»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

Экс-форвард Барселоны Тьерри Анри шокирован тем, какой уровень футбола показывает вингер каталонский команды Ламин Ямал, который вчера выдал топ-матч Лиги чемпионов против Интера.

«То, что я вижу в исполнении Ямала... Это ненормально быть таким в 17 лет. Он показывает уровень не только во время работы с мячом, а в целом во всех аспектах».

«В таком возрасте давать такую отдачу и уже провести 100 матчей – я не понимаю, что я вижу. Он ведь даже еще не зрелый спортсмен, он еще юноша», – сказал Анри.

Барселона в первом полуфинале Лиги чемпионов сыграла с Интером 3:3, а Ямаль забил гол и создал несколько опасных моментов.

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Ламин Ямаль Тьерри Анри Барселона Барселона - Интер Лига чемпионов
Иван Зинченко Источник: CBS Sports
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Комментарии 3
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Harun Bakircioğlu
Хоть бы не сглазили. Когда-то Кркича называли вундеркиндом, а потом Фати.
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Saar
Не роби висновки. Років 20 назад в такому ж віці, приблизно те ж витворяв Рікардо Куарежма. Його називали "другим" Роналду. І років 15 про нього не чути.
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