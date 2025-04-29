В пятницу, 2 мая, состоится матч 35-го тура АПЛ «Манчестер Сити» – «Вулверхэмптон». Встреча пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере.

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Манчестер Сити

«Манчестер Сити» продолжает борьбу за место в зоне Лиги чемпионов. После ничейного манчестерского дерби с «Манчестер Юнайтед» (0:0), команда Пепа Гвардиолы обыграла «Кристал Пэлас» (5:2) и «Эвертон» (2:0). В предыдущем туре «Манчестер Сити» одолел «Астон Виллу» (2:1). Эта победа была важна еще и потому, что «Астон Вилла» также претендует на место в первой пятерке. Перед матчем с «Вулверхэмптоном» подопечные Гвардиолы оформили выход в финал Кубка Англии, одержав победу над «Ноттингем Форест» (2:0).

Вулверхэмптон

«Вулверхемптон» приятно удивил своих болельщиков, выдав серию из шести побед подряд. Команда обыграла «Саутгемптон» (2:1), «Вест Хэм» (1:0), «Ипсвич» (2:1), «Тоттенхэм» (4:2), «Манчестер Юнайтед» (1:0) и «Лестер» 3:0. В турнирной таблице «Вулверхэмптон» поднялся на 13 место и опережает не только «Эвертон» и «Вест Хэм», но и «Манчестер Юнайтед» с «Тоттенхэмом». В гостях «Вулверхэмптон» в матчах АПЛ не проигрывал с 16 февраля, одержав четыре победы подряд.

Личные встречи

В поединке первого круга «Манчестер Сити» одержал победу со счетом 2:1. Из последних пяти поединков «Вулверхэмптон» выиграл всего один. В остальных побеждал «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» – «Вулверхэмптон»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Манчестер Сити» забивает в среднем по 2,29 гола за игру. Средняя результативность «Вулверхэмптона» в гостях составляет 1,47 гола за матч.

Возможные составы

«Манчестер Сити»: Ортега, Гвардиол, Диаш, О'Райли, Нунеш, Ковачич, Льюис, Силва, Грилиш, Савиньо, Мармуш.

«Вулверхэмптон»: Са, Гомеш, Агбаду, Доэрти, Мунеци, Кунья, Аит-Нури, Семеду, Нето, Гомес, Ларсен.

Прогноз

И «Манчестер Сити» и «Вулверхэмптон» сейчас на ходу. Возможен вариант, что забьют обе команды. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,86.

Прогноз Sport.ua Манчестер Сити Вулверхэмптон Забьют обе команды 1,86 Сделать ставку

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