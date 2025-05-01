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Англия
01 мая 2025, 18:58 | Обновлено 01 мая 2025, 19:59
101
0

Манчестер Сити – Вулверхэмптон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 2 мая в 22:00 матч чемпионата Англии

01 мая 2025, 18:58 | Обновлено 01 мая 2025, 19:59
101
0
Манчестер Сити – Вулверхэмптон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Манчестер Сити

В пятницу, 2 мая, состоится матч 35-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Вулверхэмптон».

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.

Манчестер Сити – Вулверхэмптон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Манчестер Сити – Вулверхэмптон
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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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