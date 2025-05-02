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Манчестер Сити
02.05.2025 22:00 – FT 1 : 0
Вулверхэмптон
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Англия
02 мая 2025, 23:59 | Обновлено 03 мая 2025, 00:10
306
2

Все решил Кевин. Ман Сити переиграл Вулвз и вышел на третье место в АПЛ

Единственный в матче гол забил Кевин Де Брюйне на 35-й минуте игры

02 мая 2025, 23:59 | Обновлено 03 мая 2025, 00:10
306
2
Все решил Кевин. Ман Сити переиграл Вулвз и вышел на третье место в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин Де Брюйне

Вечером 2 мая в состоялся стартовый матч 35-го тура Английской Премьер-лиги.

«Манчестер Сити» минимально переиграл «Вулверхэмптон» (1:0) на домашней арене Этихад.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Единственный гол во встрече был забит на 35-й минуте – отличился Кевин Де Брюйне после передачи Жереми Доку.

Ман Сити контролировал ход игры, имея большой процент владения мячом (64%).

Благодаря этой победе команда Пепа Гвардиолы вышла на третье место в турнирной таблице, опередив Ньюкасл.

Топ-7 АПЛ: Ливерпуль (82), Арсенал (67), Ман Сити (64), Ньюкасл (62), Челси, Ноттингем Форест (по 60), Астон Вилла (по 57).

АПЛ. 35-й тур, 2 мая

Манчестер Сити – Вулверхэмптон – 1:0

Гол: Кевин Де Брюйне, 35

Турнирная таблица

Фотогалерея

События матча

35’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин де Брюйне (Манчестер Сити).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 2
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Victor673256ua
Ман Сіті має фінішувати зоні в ЛЧ. А Вулверхемптон красені, таку серію перемог видали
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+1
Harun Bakircioğlu
Прервали серию Вулвз в 6 побед. Сити такими темпами еще и 2 место заберет. Как обычно, прибавляют под 38 тур.
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