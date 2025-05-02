Все решил Кевин. Ман Сити переиграл Вулвз и вышел на третье место в АПЛ

Вечером 2 мая в состоялся стартовый матч 35-го тура Английской Премьер-лиги.

«Манчестер Сити» минимально переиграл «Вулверхэмптон» (1:0) на домашней арене Этихад.

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Единственный гол во встрече был забит на 35-й минуте – отличился Кевин Де Брюйне после передачи Жереми Доку.

Ман Сити контролировал ход игры, имея большой процент владения мячом (64%).

Благодаря этой победе команда Пепа Гвардиолы вышла на третье место в турнирной таблице, опередив Ньюкасл.

Топ-7 АПЛ: Ливерпуль (82), Арсенал (67), Ман Сити (64), Ньюкасл (62), Челси, Ноттингем Форест (по 60), Астон Вилла (по 57).

АПЛ. 35-й тур, 2 мая

Манчестер Сити – Вулверхэмптон – 1:0

Гол: Кевин Де Брюйне, 35

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