Ман Сити – Вулверхэмптон – 1:0. Как забил Де Брюйне. Видео гола и обзор
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Вечером 2 мая в состоялся стартовый матч 35-го тура Английской Премьер-лиги.
«Манчестер Сити» минимально переиграл «Вулверхэмптон» (1:0) на домашней арене Этихад.
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Единственный гол во встрече был забит на 35-й минуте – отличился Кевин Де Брюйне после передачи Жереми Доку.
Благодаря этой победе команда Пепа Гвардиолы вышла на третье место в турнирной таблице, опередив Ньюкасл.
АПЛ. 35-й тур, 2 мая
Манчестер Сити – Вулверхэмптон – 1:0
Гол: Кевин Де Брюйне, 35
Видео голов и обзор матча
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