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  4. Ман Сити – Вулверхэмптон – 1:0. Как забил Де Брюйне. Видео гола и обзор
Чемпионат Англии
Манчестер Сити
02.05.2025 22:00 – FT 1 : 0
Вулверхэмптон
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Англия
03 мая 2025, 01:47 | Обновлено 03 мая 2025, 01:57
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0

Ман Сити – Вулверхэмптон – 1:0. Как забил Де Брюйне. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 35-го тура Английской Премьер-лиги

03 мая 2025, 01:47 | Обновлено 03 мая 2025, 01:57
33
0
Ман Сити – Вулверхэмптон – 1:0. Как забил Де Брюйне. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 2 мая в состоялся стартовый матч 35-го тура Английской Премьер-лиги.

«Манчестер Сити» минимально переиграл «Вулверхэмптон» (1:0) на домашней арене Этихад.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Единственный гол во встрече был забит на 35-й минуте – отличился Кевин Де Брюйне после передачи Жереми Доку.

Благодаря этой победе команда Пепа Гвардиолы вышла на третье место в турнирной таблице, опередив Ньюкасл.

АПЛ. 35-й тур, 2 мая

Манчестер Сити – Вулверхэмптон – 1:0

Гол: Кевин Де Брюйне, 35

Видео голов и обзор матча

События матча

35’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин де Брюйне (Манчестер Сити).
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Вулверхэмптон чемпионат Англии по футболу Кевин Де Брюйне Манчестер Сити Английская Премьер-лига видео голов и обзор Манчестер Сити - Вулверхэмптон Жереми Доку
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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