Арсенал не догнать? Гвардиола рассказал, какая сейчас цель у Ман Сити
Пеп отметил, что цель – не второе место, а выход в ЛЧ и победа в финале Кубка
Коуч «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола подчеркнул, что главное внимание команды сосредоточено на выходе в Лигу чемпионов и победе в финале Кубка Англии, а не на попытке обойти «Арсенал» в борьбе за второе место в Премьер-лиге.
«Сити» одержал четвертую подряд победу в Премьер-лиге (и пятую во всех турнирах), обыграв дома «Вулверхэмптон» со счетом 1:0 на «Этихаде».
Единственный гол в матче забил Кевин Де Брюйне на 35-й минуте, и благодаря этому «Сити» поднялся на третье место в турнирной таблице, сократив отставание от «Арсенала» до трех очков. Правда, у лондонцев игра в запасе.
Однако, отвечая на послематчевой пресс-конференции на вопрос, является ли теперь целью команды догнать «Арсенал», главный тренер был категоричен.
Пеп Гвардиола подчеркнул: «У Арсенала игра в запасе. Это не является нашей целью. Наша цель – выход в Лигу чемпионов и победа в финале Кубка Англии».
Турнирная таблица АПЛ
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Ливерпуль
|34
|25
|7
|2
|80 - 32
|82
|2
|Арсенал
|34
|18
|13
|3
|63 - 29
|67
|3
|Манчестер Сити
|35
|19
|7
|9
|67 - 43
|64
|4
|Ньюкасл
|34
|19
|5
|10
|65 - 44
|62
|5
|Челси
|34
|17
|9
|8
|59 - 40
|60
|6
|Ноттингем Форест
|34
|18
|6
|10
|53 - 41
|60
|7
|Астон Вилла
|34
|16
|9
|9
|54 - 49
|57
|8
|Фулхэм
|34
|14
|9
|11
|50 - 46
|51
|9
|Брайтон
|34
|13
|12
|9
|56 - 55
|51
|10
|Борнмут
|34
|13
|11
|10
|53 - 41
|50
|11
|Брентфорд
|34
|14
|7
|13
|58 - 50
|49
|12
|Кристал Пэлас
|34
|11
|12
|11
|43 - 47
|45
|13
|Вулверхэмптон
|35
|12
|5
|18
|51 - 62
|41
|14
|Манчестер Юнайтед
|34
|10
|9
|15
|39 - 47
|39
|15
|Эвертон
|34
|8
|14
|12
|34 - 41
|38
|16
|Тоттенхэм
|34
|11
|4
|19
|62 - 56
|37
|17
|Вест Хэм
|34
|9
|9
|16
|39 - 58
|36
|18
|Ипсвич Таун
|34
|4
|9
|21
|33 - 74
|21
|19
|Лестер
|34
|4
|6
|24
|27 - 76
|18
|20
|Саутгемптон
|34
|2
|5
|27
|25 - 80
|11
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