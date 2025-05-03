Арсенал не догнать? Гвардиола рассказал, какая сейчас цель у Ман Сити

Коуч «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола подчеркнул, что главное внимание команды сосредоточено на выходе в Лигу чемпионов и победе в финале Кубка Англии, а не на попытке обойти «Арсенал» в борьбе за второе место в Премьер-лиге.

«Сити» одержал четвертую подряд победу в Премьер-лиге (и пятую во всех турнирах), обыграв дома «Вулверхэмптон» со счетом 1:0 на «Этихаде».

Единственный гол в матче забил Кевин Де Брюйне на 35-й минуте, и благодаря этому «Сити» поднялся на третье место в турнирной таблице, сократив отставание от «Арсенала» до трех очков. Правда, у лондонцев игра в запасе.

Однако, отвечая на послематчевой пресс-конференции на вопрос, является ли теперь целью команды догнать «Арсенал», главный тренер был категоричен.

Пеп Гвардиола подчеркнул: «У Арсенала игра в запасе. Это не является нашей целью. Наша цель – выход в Лигу чемпионов и победа в финале Кубка Англии».

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