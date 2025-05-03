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Англия
03 мая 2025, 06:59 | Обновлено 03 мая 2025, 07:10
87
0

Арсенал не догнать? Гвардиола рассказал, какая сейчас цель у Ман Сити

Пеп отметил, что цель – не второе место, а выход в ЛЧ и победа в финале Кубка

03 мая 2025, 06:59 | Обновлено 03 мая 2025, 07:10
87
0
Арсенал не догнать? Гвардиола рассказал, какая сейчас цель у Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Коуч «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола подчеркнул, что главное внимание команды сосредоточено на выходе в Лигу чемпионов и победе в финале Кубка Англии, а не на попытке обойти «Арсенал» в борьбе за второе место в Премьер-лиге.

«Сити» одержал четвертую подряд победу в Премьер-лиге (и пятую во всех турнирах), обыграв дома «Вулверхэмптон» со счетом 1:0 на «Этихаде».

Единственный гол в матче забил Кевин Де Брюйне на 35-й минуте, и благодаря этому «Сити» поднялся на третье место в турнирной таблице, сократив отставание от «Арсенала» до трех очков. Правда, у лондонцев игра в запасе.

Однако, отвечая на послематчевой пресс-конференции на вопрос, является ли теперь целью команды догнать «Арсенал», главный тренер был категоричен.

Пеп Гвардиола подчеркнул: «У Арсенала игра в запасе. Это не является нашей целью. Наша цель – выход в Лигу чемпионов и победа в финале Кубка Англии».

Турнирная таблица АПЛ

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Ливерпуль 34 25 7 2 80 - 32 82
2 Арсенал 34 18 13 3 63 - 29 67
3 Манчестер Сити 35 19 7 9 67 - 43 64
4 Ньюкасл 34 19 5 10 65 - 44 62
5 Челси 34 17 9 8 59 - 40 60
6 Ноттингем Форест 34 18 6 10 53 - 41 60
7 Астон Вилла 34 16 9 9 54 - 49 57
8 Фулхэм 34 14 9 11 50 - 46 51
9 Брайтон 34 13 12 9 56 - 55 51
10 Борнмут 34 13 11 10 53 - 41 50
11 Брентфорд 34 14 7 13 58 - 50 49
12 Кристал Пэлас 34 11 12 11 43 - 47 45
13 Вулверхэмптон 35 12 5 18 51 - 62 41
14 Манчестер Юнайтед 34 10 9 15 39 - 47 39
15 Эвертон 34 8 14 12 34 - 41 38
16 Тоттенхэм 34 11 4 19 62 - 56 37
17 Вест Хэм 34 9 9 16 39 - 58 36
18 Ипсвич Таун 34 4 9 21 33 - 74 21
19 Лестер 34 4 6 24 27 - 76 18
20 Саутгемптон 34 2 5 27 25 - 80 11
Полная таблица

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Николай Степанов Источник: ФК Манчестер Сити
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