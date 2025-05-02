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  4. Бущану приготовиться. Аль-Шабаб может возглавить тренер Сосьедада
Саудовская Аравия
02 мая 2025, 13:57 | Обновлено 02 мая 2025, 14:54
823
3

Бущану приготовиться. Аль-Шабаб может возглавить тренер Сосьедада

Иманоль Альгуасиль скоро покинет испанский клуб

02 мая 2025, 13:57 | Обновлено 02 мая 2025, 14:54
823
3
Бущану приготовиться. Аль-Шабаб может возглавить тренер Сосьедада
Getty Images/Global Images Ukraine. Иманоль Альгуасиль

Представитель Саудовской Аравии, за который выступает украинец Георгий Бущан, «Аль-Шабаб» планирует пригласить на должность тренера известного испанского специалиста Иманоля Альгуасиля. На сегодня команду украинца тренирует турецкий специалист Фатих Терим.

По информации источника, «Аль-Шабаб» летом готов начать переговоры с Иманолем, предложив тренеру отличную зарплату и высокие финансовые условия.

Сам же испанский специалист открыт к любым предложения, однако пересматривать соглашения Альгуасиль будет только после сезона.

Напомним, что Альгуасиль по завершению текущего сезона покинет «Реал» Сосьедад, который тренирует уже в течение семи лет.

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Аль-Шабаб чемпионат Саудовской Аравии по футболу Иманоль Альгуасиль Георгий Бущан Реал Сосьедад чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Андрей Витренко Источник: AS
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Lulinnha
Заставит учить баскский язык... 
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0
Перець
аби шо пиз дануть
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0
vbrjkf
До чого приготовитись Бущану ?!  Закупити вазелін...? Що за неадекватні заголовки?
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0
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