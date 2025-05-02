Возглавит Бразилию? Один из кандидатов на должность тренера уволен из клуба
Жорже Жезуш больше не тренер «Аль-Хиляль»
Португальский наставник «Аль-Хиляля» Жорже Жезуш был уволен с должности главного тренера после того, как не смог пройти в финал азиатской Лиги чемпионов.
Об этом сообщает издание A Bola.
По информации источника, «Аль-Хиляль» объявит об этом официально в ближайшее время.
Теперь для сборной Бразилии есть возможность сразу договориться с наставником, ведь Жезуш является одним из кандидатов на должность главного тренера.
«Аль-Хиляль» в азиатской Лиге чемпионов не смог переиграть «Аль-Ахли». В чемпионате Саудовской Аравии команда идет на 2-й позиции.
Ранее звездный футболист Неймар сообщил, что не хотел бы видеть Жезуша во главе сборной.https://sport.ua/news/756501-neymar-protiv-forvard-vyskazalsya-o-kandidate-na-post-trenera-brazilii
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 2 мая в 22:00 по Киеву
Норвежский форвард в восторге от испанского вингера