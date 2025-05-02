Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Возглавит Бразилию? Один из кандидатов на должность тренера уволен из клуба
Саудовская Аравия
02 мая 2025, 08:18 |
902
0

Возглавит Бразилию? Один из кандидатов на должность тренера уволен из клуба

Жорже Жезуш больше не тренер «Аль-Хиляль»

02 мая 2025, 08:18 |
902
0
Возглавит Бразилию? Один из кандидатов на должность тренера уволен из клуба
IMAGO

Португальский наставник «Аль-Хиляля» Жорже Жезуш был уволен с должности главного тренера после того, как не смог пройти в финал азиатской Лиги чемпионов.

Об этом сообщает издание A Bola.

По информации источника, «Аль-Хиляль» объявит об этом официально в ближайшее время.

Теперь для сборной Бразилии есть возможность сразу договориться с наставником, ведь Жезуш является одним из кандидатов на должность главного тренера.

«Аль-Хиляль» в азиатской Лиге чемпионов не смог переиграть «Аль-Ахли». В чемпионате Саудовской Аравии команда идет на 2-й позиции.

Ранее звездный футболист Неймар сообщил, что не хотел бы видеть Жезуша во главе сборной.https://sport.ua/news/756501-neymar-protiv-forvard-vyskazalsya-o-kandidate-na-post-trenera-brazilii

По теме:
Лунин решил, что делать, когда Реал возглавит Хаби Алонсо
ОФИЦИАЛЬНО. Роббен начал тренерскую карьеру, возглавив родной клуб
Провал Бущана и не только. Результаты 30-го тура в Саудовской Аравии
Жорже Жезуш отставка сборная Бразилии по футболу назначение тренера Аль-Хиляль чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Александр Сильченко Источник: A Bola
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Манчестер Сити – Вулверхэмптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 02 мая 2025, 08:03 0
Манчестер Сити – Вулверхэмптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Манчестер Сити – Вулверхэмптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 2 мая в 22:00 по Киеву

Холанд тремя словами отреагировал на игру Ямаля в полуфинале ЛЧ
Футбол | 01 мая 2025, 18:37 0
Холанд тремя словами отреагировал на игру Ямаля в полуфинале ЛЧ
Холанд тремя словами отреагировал на игру Ямаля в полуфинале ЛЧ

Норвежский форвард в восторге от испанского вингера

Дюбуа признался, за что толкнул и обозвал Усика на битве взглядов
Бокс | 02.05.2025, 09:03
Дюбуа признался, за что толкнул и обозвал Усика на битве взглядов
Дюбуа признался, за что толкнул и обозвал Усика на битве взглядов
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз на полуфинал WTA 1000 в Мадриде
Теннис | 01.05.2025, 21:14
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз на полуфинал WTA 1000 в Мадриде
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз на полуфинал WTA 1000 в Мадриде
ЧМ по хоккею. Сборная Украины бьет Польшу и близка к выходу в элиту
Хоккей | 01.05.2025, 18:14
ЧМ по хоккею. Сборная Украины бьет Польшу и близка к выходу в элиту
ЧМ по хоккею. Сборная Украины бьет Польшу и близка к выходу в элиту
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лионель Месси станет совладельцем известного клуба
Лионель Месси станет совладельцем известного клуба
01.05.2025, 00:44
Футбол
ЧМ по хоккею. Что нужно сборной Украины для выхода в элиту. Таблица
ЧМ по хоккею. Что нужно сборной Украины для выхода в элиту. Таблица
02.05.2025, 02:55 16
Хоккей
Ямаль забил 22 гола за 100 матчей. Сколько было у Месси и Роналду в 17 лет?
Ямаль забил 22 гола за 100 матчей. Сколько было у Месси и Роналду в 17 лет?
01.05.2025, 03:22 2
Футбол
Рафинья теперь 3-й, Ямаль – 2-й. Рейтинг фаворитов ЗМ после полуфиналов ЛЧ
Рафинья теперь 3-й, Ямаль – 2-й. Рейтинг фаворитов ЗМ после полуфиналов ЛЧ
01.05.2025, 19:53 5
Футбол
ВИДЕО. Мудрик купил себе новый автомобиль. Известна марка и цена машины
ВИДЕО. Мудрик купил себе новый автомобиль. Известна марка и цена машины
01.05.2025, 00:05 43
Футбол
ЧМ по хоккею. Где сборная Украины после трех туров. Таблица
ЧМ по хоккею. Где сборная Украины после трех туров. Таблица
01.05.2025, 07:25 2
Хоккей
Трагедия для Реала. Звезда может завершить карьеру из-за ужасной травмы
Трагедия для Реала. Звезда может завершить карьеру из-за ужасной травмы
01.05.2025, 07:47 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем