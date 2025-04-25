Неймар против. Форвард высказался о кандидате на пост тренера Бразилии
Звездный игрок не хочет видеть Жоже Жезуша наставником сборной
33-летний бразильский форвард «Сантоса» Неймар заявил, что не хотел бы видеть на посту главного тренера сборной Бразилии Жорже Жезуша.
Об этом информирует ESPN.
Неймар выступал под руководством Жезуша в Саудовской Аравии, где португалец тренирует «Аль-Хиляль».
По словам Неймара, возглавить сборную должен Карло Анчелотти, которого бразилец считает фаворитом на эту должность.
Реакцию Неймара можно понять, ведь именно Жорже Жезуш отказался включать бразильского форварда в заявку после того, как тот восстановился от травмы.
Ранее стало известно, что Карло Анчелотти выразил желание возглавить сборную Бразилии.
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