Неймар против. Форвард высказался о кандидате на пост тренера Бразилии

33-летний бразильский форвард «Сантоса» Неймар заявил, что не хотел бы видеть на посту главного тренера сборной Бразилии Жорже Жезуша.

Об этом информирует ESPN.

Неймар выступал под руководством Жезуша в Саудовской Аравии, где португалец тренирует «Аль-Хиляль».

По словам Неймара, возглавить сборную должен Карло Анчелотти, которого бразилец считает фаворитом на эту должность.

Реакцию Неймара можно понять, ведь именно Жорже Жезуш отказался включать бразильского форварда в заявку после того, как тот восстановился от травмы.

Ранее стало известно, что Карло Анчелотти выразил желание возглавить сборную Бразилии.