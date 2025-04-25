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  4. Неймар против. Форвард высказался о кандидате на пост тренера Бразилии
Бразилия
25 апреля 2025, 02:36 |
120
1

Неймар против. Форвард высказался о кандидате на пост тренера Бразилии

Звездный игрок не хочет видеть Жоже Жезуша наставником сборной

25 апреля 2025, 02:36 |
120
1
Неймар против. Форвард высказался о кандидате на пост тренера Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine

33-летний бразильский форвард «Сантоса» Неймар заявил, что не хотел бы видеть на посту главного тренера сборной Бразилии Жорже Жезуша.

Об этом информирует ESPN.

Неймар выступал под руководством Жезуша в Саудовской Аравии, где португалец тренирует «Аль-Хиляль».

По словам Неймара, возглавить сборную должен Карло Анчелотти, которого бразилец считает фаворитом на эту должность.

Реакцию Неймара можно понять, ведь именно Жорже Жезуш отказался включать бразильского форварда в заявку после того, как тот восстановился от травмы.

Ранее стало известно, что Карло Анчелотти выразил желание возглавить сборную Бразилии.

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Александр Сильченко Источник: ESPN
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Комментарии 1
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naverland
А кто хочет видеть Неймара там? Он толком 2 года не играет уже. 
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