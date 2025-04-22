Неизбежно. Анчелотти принял важное решение касательно своей карьеры

Итальянский коуч мадридского «Реала» Карло Анчелотти принял решение продолжить карьеру в сборной Бразилии, сообщает Fichajes.

По информации источника, 65-летний специалист может возглавить бразильский коллектив уже после клубного чемпионата мира. Финал Кубка Испании станет последним финалом Анчелотти в испанском гранде.

В клубе понимают, что встреча между коучем и руководством для того, что бы обсудить условия его ухода, неизбежна.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» недоволен главным арбитром Кубка.