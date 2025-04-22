Неизбежно. Анчелотти принял важное решение касательно своей карьеры
Итальянский коуч намерен возглавить сборную Бразилии
Итальянский коуч мадридского «Реала» Карло Анчелотти принял решение продолжить карьеру в сборной Бразилии, сообщает Fichajes.
По информации источника, 65-летний специалист может возглавить бразильский коллектив уже после клубного чемпионата мира. Финал Кубка Испании станет последним финалом Анчелотти в испанском гранде.
В клубе понимают, что встреча между коучем и руководством для того, что бы обсудить условия его ухода, неизбежна.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» недоволен главным арбитром Кубка.
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