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  4. Неизбежно. Анчелотти принял важное решение касательно своей карьеры
Испания
22 апреля 2025, 13:10 |
840
1

Неизбежно. Анчелотти принял важное решение касательно своей карьеры

Итальянский коуч намерен возглавить сборную Бразилии

22 апреля 2025, 13:10 |
840
1
Неизбежно. Анчелотти принял важное решение касательно своей карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Итальянский коуч мадридского «Реала» Карло Анчелотти принял решение продолжить карьеру в сборной Бразилии, сообщает Fichajes.

По информации источника, 65-летний специалист может возглавить бразильский коллектив уже после клубного чемпионата мира. Финал Кубка Испании станет последним финалом Анчелотти в испанском гранде.

В клубе понимают, что встреча между коучем и руководством для того, что бы обсудить условия его ухода, неизбежна.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» недоволен главным арбитром Кубка.

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Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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Комментарии 1
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Victor673256ua
Ще нещодавно Анчелотті казав, що працювати зі збірною не так цікаво, як з клубом. Мабуть змінив думку, коли обставини змінилися
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