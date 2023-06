Великолепная серия. Свентек выиграла у россиянок 15 подряд матчей

Теннисистка Ига Свентек на турнире в Германии обыграла Анну Блинкову в двух сетах, продлив серию побед над российскими соперницами до 15 матчей.

Во время своей серии Ига сразу пять раз огорчила Дарью Касаткину, три раза обыграла Веронику Кудерметову, по два раза одолела Екатерину Александрову и Людмилу Самсонову.

Кроме того, Свентек по разу обыграла Веру Звонареву, Анастасию Павлюченкову и Анну Блинкову.

Iga Swiatek now 15W in a row vs russian players



5W vs Daria Kasatkina

3W vs Veronika Kudermetova

2W vs Ekaterina Alexandrova

2W vs Liudmila Samsonova

1W vs Vera Zvonareva

1W vs Anastasia Pavlyuchenkova

1W vs Anna Blinkova