Великолепная серия. Свентек выиграла у россиянок 15 подряд матчей
Очень хорошая серия
Теннисистка Ига Свентек на турнире в Германии обыграла Анну Блинкову в двух сетах, продлив серию побед над российскими соперницами до 15 матчей.
Во время своей серии Ига сразу пять раз огорчила Дарью Касаткину, три раза обыграла Веронику Кудерметову, по два раза одолела Екатерину Александрову и Людмилу Самсонову.
Кроме того, Свентек по разу обыграла Веру Звонареву, Анастасию Павлюченкову и Анну Блинкову.
Iga Swiatek now 15W in a row vs russian players— Diego Barbiani (@Diego_Barbiani) June 29, 2023
5W vs Daria Kasatkina
3W vs Veronika Kudermetova
2W vs Ekaterina Alexandrova
2W vs Liudmila Samsonova
1W vs Vera Zvonareva
1W vs Anastasia Pavlyuchenkova
1W vs Anna Blinkova
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