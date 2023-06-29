Великолепная серия. Свентек выиграла у россиянок 15 подряд матчей

Теннисистка Ига Свентек на турнире в Германии обыграла Анну Блинкову в двух сетах, продлив серию побед над российскими соперницами до 15 матчей.

Во время своей серии Ига сразу пять раз огорчила Дарью Касаткину, три раза обыграла Веронику Кудерметову, по два раза одолела Екатерину Александрову и Людмилу Самсонову.

Кроме того, Свентек по разу обыграла Веру Звонареву, Анастасию Павлюченкову и Анну Блинкову.