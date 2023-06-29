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WTA
29 июня 2023, 22:10 | Обновлено 29 июня 2023, 22:27
361
0

Великолепная серия. Свентек выиграла у россиянок 15 подряд матчей

Очень хорошая серия

29 июня 2023, 22:10 | Обновлено 29 июня 2023, 22:27
361
0
Великолепная серия. Свентек выиграла у россиянок 15 подряд матчей
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Теннисистка Ига Свентек на турнире в Германии обыграла Анну Блинкову в двух сетах, продлив серию побед над российскими соперницами до 15 матчей.

Во время своей серии Ига сразу пять раз огорчила Дарью Касаткину, три раза обыграла Веронику Кудерметову, по два раза одолела Екатерину Александрову и Людмилу Самсонову.

Кроме того, Свентек по разу обыграла Веру Звонареву, Анастасию Павлюченкову и Анну Блинкову.

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Ига Свёнтек
Источник Sport.ua
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