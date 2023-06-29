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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Егор Ярмолюк продлил контракт с клубом АПЛ Брентфорд
Англия
29 июня 2023, 19:25 |
615
0

ОФИЦИАЛЬНО. Егор Ярмолюк продлил контракт с клубом АПЛ Брентфорд

Клуб решил переоформить договор украинца

29 июня 2023, 19:25 |
615
0
ОФИЦИАЛЬНО. Егор Ярмолюк продлил контракт с клубом АПЛ Брентфорд
ФК Брентфорд. Егор Ярмолюк

Клуб АПЛ «Брентфорд» на официальном сайте объявил о продлении контракта с украинским полузащитником Егором Ярмолюком. Новый договор действует до лета 2028 года.

19-летний Ярмолюк только год назад перебрался в Англию и минувший сезон провел в резервной команде «Брентфорда», а нынешним летом его официально перевили в первую команду.

В прошлом сезоне за вторую команду Егор провел 16 матчей, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

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Егор Ярмолюк Брентфорд чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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