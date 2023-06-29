ОФИЦИАЛЬНО. Егор Ярмолюк продлил контракт с клубом АПЛ Брентфорд
Клуб решил переоформить договор украинца
Клуб АПЛ «Брентфорд» на официальном сайте объявил о продлении контракта с украинским полузащитником Егором Ярмолюком. Новый договор действует до лета 2028 года.
19-летний Ярмолюк только год назад перебрался в Англию и минувший сезон провел в резервной команде «Брентфорда», а нынешним летом его официально перевили в первую команду.
В прошлом сезоне за вторую команду Егор провел 16 матчей, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.
✍ Yehor Yarmoliuk has signed a new long-term contract through to 2028— Brentford FC (@BrentfordFC) June 29, 2023
Congratulations, Yehor 👏 pic.twitter.com/9JwhHehcFs
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