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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Мэддисон покинул Лестер и подписал контракт с Тоттенхэмом
Англия
28 июня 2023, 23:43 |
215
0

ОФИЦИАЛЬНО. Мэддисон покинул Лестер и подписал контракт с Тоттенхэмом

Джеймс будет выступать за лондонский клуб до 2028 года

28 июня 2023, 23:43 |
215
0
ОФИЦИАЛЬНО. Мэддисон покинул Лестер и подписал контракт с Тоттенхэмом
ФК Тоттенхэм. Джеймс Мэддисон

Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм» официально объявил о подписании контракта с 26-летним английским атакующим полузащитником Джеймсом Мэддисоном.

Игрок покинул «Лестер». Сумма трансфера – 40 миллионов фунтов стерлингов. Контракт со «шпорами» рассчитан до 2028 года.

Мэддисон выступал в футболке «лисов» с 2018 года. В прошлом сезоне Джеймс провел 30 матчей в АПЛ, в которых отличился 10 голами.

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Джеймс Мэддисон Тоттенхэм Лестер трансферы трансферы АПЛ
Источник ФК Тоттенхэм
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