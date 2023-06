ОФИЦИАЛЬНО. Мэддисон покинул Лестер и подписал контракт с Тоттенхэмом

Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм» официально объявил о подписании контракта с 26-летним английским атакующим полузащитником Джеймсом Мэддисоном.

Игрок покинул «Лестер». Сумма трансфера – 40 миллионов фунтов стерлингов. Контракт со «шпорами» рассчитан до 2028 года.

Мэддисон выступал в футболке «лисов» с 2018 года. В прошлом сезоне Джеймс провел 30 матчей в АПЛ, в которых отличился 10 голами.

We are delighted to announce the signing of James Maddison!



Let's go, Madders 🤍