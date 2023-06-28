ОФИЦИАЛЬНО. Мэддисон покинул Лестер и подписал контракт с Тоттенхэмом
Джеймс будет выступать за лондонский клуб до 2028 года
Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм» официально объявил о подписании контракта с 26-летним английским атакующим полузащитником Джеймсом Мэддисоном.
Игрок покинул «Лестер». Сумма трансфера – 40 миллионов фунтов стерлингов. Контракт со «шпорами» рассчитан до 2028 года.
Мэддисон выступал в футболке «лисов» с 2018 года. В прошлом сезоне Джеймс провел 30 матчей в АПЛ, в которых отличился 10 голами.
We are delighted to announce the signing of James Maddison!— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 28, 2023
Let's go, Madders 🤍
June 28, 2023
It just looks right 📸 pic.twitter.com/4pg9PpKKuN— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 28, 2023
He's here 😍 pic.twitter.com/Y6tkeqd0C2— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 28, 2023
Welcome, @Madders10! 🎯 pic.twitter.com/Jcm3Z1HEMU— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 28, 2023
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