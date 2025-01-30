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  4. Карпатам интересен аргентинец Эстебан Обрегон, играющий в Уругвае
Украина. Премьер лига
30 января 2025, 17:19 |
196
0

Карпатам интересен аргентинец Эстебан Обрегон, играющий в Уругвае

«Зелено-белые» хотят подписать 23-летнего вингера

30 января 2025, 17:19 |
196
0
Карпатам интересен аргентинец Эстебан Обрегон, играющий в Уругвае
instagram.com/checherng

23-летний аргентинский вингер уругвайского клуба «Монтевидео Сити» Эстебан Обрегон может переехать в украинскую Премьер-лигу.

По данным источников Sport.ua, активный интерес к Обрегону проявляют «Карпаты».

Львовский клуб хотел бы арендовать аргентинца до конца сезона с опцией выкупа, но может вести и переговоры о полноценном трансфере, если позиция руководства «Монтевидео Сити» окажется конструктивной.

За уругвайский клуб Обрегон играет с начала минувшего года. Он был куплен из «Эстудиантеса» за 355 тысяч евро.

За «Монтевидео Сити» аргентинец провел 41 официальный матч, отличившись 5 голами и 2 ассистами.

Ранее «Карпаты» усилил другой аргентинец – хавбек Патрисио Танда.

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Карпаты Львов трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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