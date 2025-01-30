Карпатам интересен аргентинец Эстебан Обрегон, играющий в Уругвае

23-летний аргентинский вингер уругвайского клуба «Монтевидео Сити» Эстебан Обрегон может переехать в украинскую Премьер-лигу.

По данным источников Sport.ua, активный интерес к Обрегону проявляют «Карпаты».

Львовский клуб хотел бы арендовать аргентинца до конца сезона с опцией выкупа, но может вести и переговоры о полноценном трансфере, если позиция руководства «Монтевидео Сити» окажется конструктивной.

За уругвайский клуб Обрегон играет с начала минувшего года. Он был куплен из «Эстудиантеса» за 355 тысяч евро.

За «Монтевидео Сити» аргентинец провел 41 официальный матч, отличившись 5 голами и 2 ассистами.

Ранее «Карпаты» усилил другой аргентинец – хавбек Патрисио Танда.