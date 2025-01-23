Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты взяли в аренду аргентинского полузащитника
Украина. Премьер лига
23 января 2025, 17:49 | Обновлено 23 января 2025, 18:01
495
0

ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты взяли в аренду аргентинского полузащитника

Патрисио Танду до конца сезона будет выступать за «зелено-белых»

23 января 2025, 17:49 | Обновлено 23 января 2025, 18:01
495
0
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты взяли в аренду аргентинского полузащитника
ФК Карпати. Патрисио Танда

22-летний аргентинский опорный полузащитник «Расинга» из Авельянеды Патрисио Танда перешел во львовские «Карпаты».

На официальном сайте львовского клуба сообщили, что игрок будет выступать на правах аренды до конца сезона.

Патрисио Танда - воспитанник футбольной академии «Бока Хуниорс». С 2018 года выступает за аргентинский клуб «Расинг». В высшем по рангу чемпионате Аргентины выходил на поле 5 раз.

В прошлом сезоне Танда выступал за «Унион Санта-Фе» на правах аренды.

Ранее сообщалось, что «Карпаты» попрощались с четырьмя игроками.

По теме:
Манчестер Сити разошелся. Клубы АПЛ снова тратят миллионы на новичков
Трабзонспору интересен еще один украинец. Он – лидер своей команды в УПЛ
Будет официальное предложение. Зинченко покинет Арсенал в январе
Карпаты Львов трансферы трансферы УПЛ Расинг Авельянеда аренда игрока
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пушич эмоционально обратился к Сикану после его трансфера в Турцию
Футбол | 22 января 2025, 20:20 1
Пушич эмоционально обратился к Сикану после его трансфера в Турцию
Пушич эмоционально обратился к Сикану после его трансфера в Турцию

Наставник «горняков» попрощался с украинцем

Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею сенсационно завоевала бронзу
Хоккей | 22 января 2025, 19:25 8
Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею сенсационно завоевала бронзу
Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею сенсационно завоевала бронзу

Украинцам удалось обыграть сборную США

Ризнык в топе. Вратарь Шахтера – среди лидеров в сезоне Лиги чемпионов
Футбол | 23.01.2025, 17:29
Ризнык в топе. Вратарь Шахтера – среди лидеров в сезоне Лиги чемпионов
Ризнык в топе. Вратарь Шахтера – среди лидеров в сезоне Лиги чемпионов
ФОТО. Жена тренера Динамо занялась боксом, но все говорят про её формы
Футбол | 23.01.2025, 09:56
ФОТО. Жена тренера Динамо занялась боксом, но все говорят про её формы
ФОТО. Жена тренера Динамо занялась боксом, но все говорят про её формы
Три пенальти, четыре гола и ничья. Динамо провело спарринг в Турции
Футбол | 23.01.2025, 16:51
Три пенальти, четыре гола и ничья. Динамо провело спарринг в Турции
Три пенальти, четыре гола и ничья. Динамо провело спарринг в Турции
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
УСИК: «Именно этим я буду заниматься, когда уйду из бокса. У меня контракт»
УСИК: «Именно этим я буду заниматься, когда уйду из бокса. У меня контракт»
22.01.2025, 00:03 6
Бокс
14-я ракетка прокомментировала победу над Свитолиной на Australian Open
14-я ракетка прокомментировала победу над Свитолиной на Australian Open
22.01.2025, 05:37 2
Теннис
Галатасарай – Динамо Киев – 3:3. Дубль Ярмоленко. Видео голов и обзор
Галатасарай – Динамо Киев – 3:3. Дубль Ярмоленко. Видео голов и обзор
21.01.2025, 20:23 1
Футбол
«Я не согласен». Ребров оценил действия арбитра матча Динамо – Галатасарай
«Я не согласен». Ребров оценил действия арбитра матча Динамо – Галатасарай
22.01.2025, 07:43 4
Футбол
Дубль легенды и первый балл. Динамо вырвало ничью на поле Галатасарая
Дубль легенды и первый балл. Динамо вырвало ничью на поле Галатасарая
21.01.2025, 19:29 463
Футбол
Турнирная таблица Лиги чемпионов после яркого шоу Бенфики и Барселоны
Турнирная таблица Лиги чемпионов после яркого шоу Бенфики и Барселоны
22.01.2025, 06:23 1
Футбол
Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею проиграла полуфинал
Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею проиграла полуфинал
21.01.2025, 19:38 3
Хоккей
«Мы никогда не будем драться». Один из лучших боксеров планеты – об Усике
«Мы никогда не будем драться». Один из лучших боксеров планеты – об Усике
22.01.2025, 09:04 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем