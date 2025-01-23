ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты взяли в аренду аргентинского полузащитника

22-летний аргентинский опорный полузащитник «Расинга» из Авельянеды Патрисио Танда перешел во львовские «Карпаты».

На официальном сайте львовского клуба сообщили, что игрок будет выступать на правах аренды до конца сезона.

Патрисио Танда - воспитанник футбольной академии «Бока Хуниорс». С 2018 года выступает за аргентинский клуб «Расинг». В высшем по рангу чемпионате Аргентины выходил на поле 5 раз.

В прошлом сезоне Танда выступал за «Унион Санта-Фе» на правах аренды.

Ранее сообщалось, что «Карпаты» попрощались с четырьмя игроками.