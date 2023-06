Бавария договорилась о трансфере с Кейном. Но Тоттенхэм против

«Тоттенхэм» отклонил первое предложение «Баварии» в размере 70 миллионов евро плюс бонусы за Гарри Кейна. Об этом сообщают инсайдеры Фабрицио Романо и Дэвид Орнштейн. Ожидается, что «Шпоры» будут требовать за своего игрока как минимум 115 миллионов.

При этом немецкий журналист Кристиан Фальк сообщает о том, что «Бавария» уже достигла устной договоренности с самим Кейном по поводу трансфера. Переговоры велись через брата и отца футболиста.

Также интерес к форварду сборной Англии проявляет «Манчестер Юнайтед», но «Тоттенхэм» не хочет усиливать прямых конкурентов и поэтому может продать Кейна только за границу.

FC Bayern have submitted an official bid for Harry Kane. Fixed fee close to €70m plus add-ons, not enough to convince Tottenham. It was rejected 🚨⚪️🔴 #FCBayern



Official proposal was sent today, as first called by @David_Ornstein.



Spurs won’t accept that kind of fee for Kane. pic.twitter.com/QN2yZ9SKVB