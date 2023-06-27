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  4. Цифра не впечатляет. Бавария сделала предложение по Кейну
Германия
27 июня 2023, 15:11 |
742
2

Цифра не впечатляет. Бавария сделала предложение по Кейну

«Шпоры» могут остаться без лидера команды

27 июня 2023, 15:11 |
742
2
Цифра не впечатляет. Бавария сделала предложение по Кейну
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

«Бавария» сделала первое официальное предложение по поводу трансфера форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна. Об этом сообщает британское издание The Athletic.

По их информации, чемпионы Германии предложили за игрока 70 миллионов евро плюс бонусы. Это достаточно далеко от той суммы, которую, по слухам, требует «Тоттенхэм» (более 100 миллионов).

Ожидается, что главным конкурентом «Баварии» в борьбе за Кейна будет «Манчестер Юнайтед». Наставник «Красных дьяволов» Эрик тен Хаг является большим поклонником таланта 29-летнего англичанина.

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Бавария Тоттенхэм Гарри Кейн трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги
Источник The Athletic
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Комментарии 2
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pol-55
Не потрібно Кейну з АПЛ іти,МЮ те що треба,наштампує рекордів АПЛ на 10чя,але довбаного Д.Леві потрібно уламати.
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0
vh
Майже 30 років. По мільйону за рік життя, більше немає сенсу платити)
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-1
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