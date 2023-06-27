Цифра не впечатляет. Бавария сделала предложение по Кейну

«Бавария» сделала первое официальное предложение по поводу трансфера форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна. Об этом сообщает британское издание The Athletic.

По их информации, чемпионы Германии предложили за игрока 70 миллионов евро плюс бонусы. Это достаточно далеко от той суммы, которую, по слухам, требует «Тоттенхэм» (более 100 миллионов).

Ожидается, что главным конкурентом «Баварии» в борьбе за Кейна будет «Манчестер Юнайтед». Наставник «Красных дьяволов» Эрик тен Хаг является большим поклонником таланта 29-летнего англичанина.